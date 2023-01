El primer sonido del día en 'Herrera en COPE': la temporalidad encubierta en los datos de paro de diciembre

Ángela Sánchez, presentadora de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el tercer y último día que estará abierta la capilla ardiente de Benedicto XVI, así como los datos de paro conocidos en la jornada del martes.

La mañana comienza poniendo el foco en Roma: "En menos de una hora, a las 7 de la mañana, se va a volver a abrir al público la capilla ardiente de Benedicto XVI, es el tercer y último día en el que todo el que quiera se puede acercarse a despedir del Papa emérito, que estos días ha quedado claro que ha sido un PAPA muy querido. Son algunos de los muchos españoles que en estos 2 días han pasado por esa Basílica de San Pedro".

"Personas como tú o como yo que han dedicado unas horas, por ejemplo, de sus vacaciones en Vaticano, en Roma, para mostrar su respeto, su cariño, que incluso han viajado hasta allí expresamente para despedirse de un PAPA que más allá de todo lo que hizo durante su pontificado, incluso más allá de su histórica renuncia, hoy se le recuerda y se le aprecia por todo lo que era como persona. Por su humildad, por su cercanía, por su sencillez, su timidez, también. Y por esa capacidad de escuchar que destacan los que más lo conocían. El cariño hacia él se está viendo, sobre todo, en las colas para despedirse de él. Se preveía que cada día pasaran por la capilla ardiente unas 30.000 personas y en 2 días, han acudido unas 135.000", ha añadido la presentadora.

Mañana se celebrará el funeral. "Lo vamos a contar todo desde allí con el equipo de 20 enviados especiales de COPE entre los que se incorpora hoy el jefe, Carlos Herrera, que lo tenemos viajando para allá para retransmitir aquí, en 'Herrera en COPE', ese funeral del que ya conocemos algún detalle más. Por ejemplo, que será muy similar a la tradición que se sigue con los pontífices, aunque se va a adaptar por ser un pontífice no reinante. En cualquier caso, va a ser un ritual solemne presidido por el Papa Francisco".

El análisis de los datos de paro del mes de diciembre

En clave económica, la noticia de la jornada pasa por los datos del paro del mes de diciembre: "Si nos fijamos en cómo cerró el año, la verdad es que el dato es muy bueno. Se han creado 471.000 puestos de trabajo y el paro ha bajado un 8.6%, 268.000 personas salieron de las listas del paro el año pasado. Es el mejor dato en 15 años. Hemos cerrado además 2022 con el mejor dato de afiliación a la Seguridad Social en 16 años. Y con todo esto, como era de esperar, es con lo que se queda el Gobierno, en que está combatiendo la precariedad y la temporalidad. Y precisamente aquí es donde empiezan los peros. En que lo de que hay menos temporalidad, como mínimo, abre debate".

"La frase es real porque ya no se pueden firmar contratos temporales, pero es hacerse un poco de trampas al solitario. Porque los contratos que se disparan son los fijos discontinuos. En diciembre se firmaron un 900% que hace un año y esos fijos discontinuos son trabajadores que pueden no estar trabajando ahora mismo. Pongamos por caso a un trabajador de la aceituna que está ahora mismo en plena campaña y que el empresario que le contrata se compromete a volverlo a llamar el año que viene. Eso es básicamente el fijo discontinuo, el problema viene el resto del año, cuando ese trabajador -salvo que se busque otra cosa- va a estar sin trabajo, aunque no cuente como parado, no esté en las listas del antiguo INEM", ha ejemplificado.

En este punto, la pregunta es: "¿Esto es mejor que un contrato temporal, uno por obra y servicio?". "Por supuesto. Y sino, que le pregunten al que está en esa situación. Mejor tener la garantía de que te volverán a llamar, pero eso no es una persona con un contrato fijo con un trabajo que le permita vivir todo el año. Es lo que muchos analistas califican de temporalidad encubierta. Además, no sabemos cuántos son. Trabajo se resiste a dar la cifra y se escuda en que ningún Gobierno la ha dado antes. Pero la realidad es que ni sabemos cuántos son, ni tampoco evidentemente, cuántos de ellos están ahora mismo sin trabajar".

Por último, ha añadido dos lecturas adicionales: "El primero, en diciembre se crearon 12.640 puestos de trabajo en España. Es el peor dato en un mes de diciembre desde el año 2012. Hay que tener en cuenta que hablamos de un mes muy bueno para el empleo. Se firman muchos contratos por la campaña de Navidad y también en el sector turístico. No olvidemos lo bueno que ha sido el puente de diciembre. Así que es inevitable pensar que estamos ante un parón en la creación de empleo, se siguen creando puestos de trabajo: sí, pero a menor ritmo. Y eso no es una buena noticia con el panorama que tenemos por delante. El segundo, cada vez hay menos autónomos en España. En 2022 se dieron de baja más de 1.200 personas. No es una cifra muy alta, pero ojo con marcar tendencia porque de momento es ya el peor año de afiliación de la última década".