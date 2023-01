El peor diciembre desde 2012: 43.727 parados menos en el mes que muestran una "clara desaceleración"

A primera hora de la mañana conocíamos los datos del paro de diciembre, un diciembre bastante malo según los expertos, a pesar de haberse saldado el año con 43.727 parados menos que en noviembre, lo que se traduce en un 1,3% puntos de bajada. Hay que recordar que este último mes del año es cuando radicionalmente se crea más empleo, por lo que, los datos, evidencian una ralentización de la caída.

Por continuar con los datos, el mismo mes del año pasado, es decir, en diciembre de 2021, la cifra de desempleados bajó en más de 76.000 personas.

?? Herrera, sobre el paro: "¿Se puede tener un contrato fijo para trabajar 2 horas? ¿Podemos llamarlo empleo?" https://t.co/eom5F1YYfH — Herrera en COPE (@HerreraenCOPE) November 4, 2022

También se evidencia, con estos datos de diciembre, un retroceso en el número de afiliados en la Seguridad Social respecto a noviembre, terminando el ejercicio del año con 471.360 afiliados más que un año antes. Si comparamos los contratos firmados sobre diciembre de 2021, también se ve una caída del 29%, registrándose unos 18.300.000 contratos, una cifra, como decimos, inferior a la del 2021 y todavía por debajo de los niveles de prepandemia.

Otro problema que vemos en estos datos que conocemos esta mañana, es que hay más de un millón de demandantes de empleo que están ocupados, datos interesantes a analizar teniendo en cuenta que pueden corresponderse con contratos fijos discontinuos que, según la reforma contractual, no contabilizan como parados aunque trabajen de forma intermitente.

Para profundizar un poco más en los datos, hablamos con Valentín Bote, director de Randstad Research.

El peor diciembre desde 2012

El dato que hemos conocido esta misma mañana, no hace más que evidenciar que hay una ralentización en la economía y que podríamos encontrarnos, próximamente, con un frenazo. Como nos contaba en Herrera en COPE Valentín Bote, de Randstad Research, "el empleo y la afiliación estaba creciendo a un ritmo anual del 5%, y, desde entonces (mayo y junio), no ha hecho más que desaceleararse. Los datos de afiliación no son especialmente buenos cuando miramos diciembres de años anteriores, lo que nos hace estar ante el peor diciembre desde 2012" explicaba.

"Aunque se ve que la cifra de parados sigue teniendo un comportamiento descendente, hay una gran cantidad de fijos discontinuos que no contabilizamos aquí...Los estimamos en más de medio millón que están inactivos y no están siendo contados en las cifras" apuntaba Valentín Bote en COPE.

Unas cifras preocupantes, igual que la creación de nuevos contratos: "vemos que continúa la secuencia de contratación indefinida muy numerosa pero con una alta mortalidad, y mucha firma de contratos indefinidos de muy corta duración, que medimos en días. Provoca el hecho de que este mes de diciembre hayan sido casi 35.000 personas las que han firmado más de un contrato indefinido durante dicho mes, y en el año más de 331 mil personas, las que, en un mismo mes natural, han firmado más de un contrato indefinido, indicando que se usa para necesidades de tipo temporal" apuntaba.

Unos datos que hace que se interprete el 2022 como un año "complicado y con una clara desaceleración" como contaba Valentín Bote.