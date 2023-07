El primer sonido del día en Herrera en COPE: la respuesta de Pedro Sánchez a la carta de Núñez Feijóo

Antonio Herráiz, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la respuesta de Pedro Sánchez a la carta de Núñez Feijóo.

"Agosto ya no supone que se paralice buena parte de España, esto hace ya bastantes años que no ocurre", comienza Antonio Herráiz este lunes, "primero, porque rozamos los tres millones y medio de autónomos, que de forma muy ocasional y excepcional se pueden permitir parar todo el mes, luego porque julio, especialmente la segunda quincena, se ha venido también reforzando como prioridad para cogerte las vacaciones, y, tercero, porque las elecciones de la semana pasada nos han dejado un panorama tan incierto que conviene no despistarse demasiado".

El comunicador señala que "el último día del mes siempre ha supuesto la salida de millones de españoles, pero que al caer en lunes y quedarse ahí suelto, pues muchos ya adelantaron su viaje al viernes o al sábado": "Lo hemos visto durante todo el fin de semana en las carreteras, donde se han venido registrando atascos en la salida y entradas de las grandes ciudades". "Para los que estáis de vacaciones", específicamente, "para los que hayáis vuelto o para los que vais a volver a lo largo de este lunes algunas novedades que aporten algo de luz a los resultados de las elecciones de hace justo una semana".

Cruce de cartas

"Lo último es ese cruce de cartas cruce epistolar entre Núñez Feijóo y Pedro Sánchez", apunta, "se adelantaba el líder del PP a eso de las 14:30 de la tarde y en el encabezado recordaba lo evidente, el 23J el Partido Popular ganó las elecciones generales". "Le pide Feijóo a Pedro Sánchez una reunión que permita vías de acuerdo entre los dos partidos más votados", explica, "son casi 16 millones de votos entre los dos, el 60% de los electores se decantaron por alguna de las dos fuerzas, y el líder del PP apunta a esa gran coalición que funciona sin grandes estridencias por ejemplo en Alemania".

Antonio Herráiz reflexiona que "tiene que intentarlo aún sabiendo que los números solo le salen con caminos ahora mismo imposibles y lo tiene que hacer porque no podemos permitirnos un bloqueo. También señala que "le llegaba la carta en plenas vacaciones en la residencia real de la Mareta y te puedes imaginar como la ha leído Sánchez": "Con desprecio, con superioridad, con no poca altanería". "¿Qué quieres Feijóo? ¿Qué ponga fin a mis vacaciones?", resume la respuesta el presentador, "venga hombre, no molestes esta semana, ni estoy ni se me espera, viene a decir Sánchez".

"Y luego está el tono con esa retahíla de reproches que no deja de ser marca de la casa", recalca, "le da largas y le dice Sánchez a Feijóo que hasta que no se constituyan las Cortes, nada". "Conclusión, Sánchez quiere que el PP y Feijóo se vayan cociendo poco a poco hasta agotar todas sus acciones de gobernar, entonces llegará ese momento en el que emergerá como el gran salvador de la patria", analiza Antonio Herráiz, "Sánchez sabe que el tiempo juega a su favor, más conociendo que rechaza de pleno ese posible gobierno de coalición y sobra decir que descarta por completo una abstención que permita gobernar al partido más votado".

El presentador expone que "el líder del PSOE se agarra a que ha mantenido el tipo, que ha crecido incluso un escaño respecto a las generales de 2019 y cerca de un millón de votos más": "Esa es la justificación, la realidad es que ha hecho del no es no a cualquier gran acuerdo con el PP su propia marca". Antonio Herráiz también recuerda que "construyó su sello de identidad, acercándose a la izquierda radical y a los separatistas, con tal de ni siquiera rozarse con el Partido Popular": "A él esta estrategia no le ha dado malos resultados".