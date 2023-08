El primer sonido del día en Herrera en COPE: qué le puede ofrecer el PP a Junts antes que Sánchez

Sergio Barbosa, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por lo que le puede ofrecer el PP a Junts antes que Sánchez.

"La cuestión es que si Feijóo no lograse la mayoría absoluta para ser presidente el 27 de septiembre, día en que se producirá la primera votación, entonces se celebraría la segunda votación 48 horas después, el día 29, en esa segunda votación el candidato del PP solo necesitaría mayoría simple, pero, aun así, Feijóo lo tendrá prácticamente imposible para conseguir la investidura", comienza Sergio Barbosa, "porque, a día de hoy, pesa sobre él la amenaza del bloqueo del Frankenstein".

El presentador de 'Herrera en COPE' explica que "si Feijóo fracasara en su intento de ser presidente, el reloj habría empezado a correr desde el mismo momento de la primera votación fallida, la del 27 de septiembre, de manera que habría otros dos meses para intentar la investidura de Sánchez": "Es decir, en lo que Feijóo tiene un mes para intentar el casi imposible de seducir a alguno de los socios habituales de Sánchez, el propio Sánchez dispondría de ese mes, más los otros dos que otorga el calendario para ir cerrando sus pactos con nacionalistas, separatistas y el fugado Puigdemont".

"Tres meses hasta que los tiempos parlamentarios obligaran a disolver las Cortes, el 27 de noviembre, y convocar nuevas elecciones para el 14 de enero", calcula el comunicador. En cualquier caso, Sergio Barbosa explica que "hay una opción bastante esperpéntica, pero que puede darse": "Que en esas más de cuatro semanas de plazo a Sánchez, también le dé tiempo de cerrar su mayoría absoluta de manera que tendríamos a un Feijóo que se presenta y que no tendría opciones". "No sabemos si se dará el caso, pero, de momento, la izquierda sigue haciendo sus polémicos deberes", señala.

El presentador de 'Herrera en COPE' señala que "si Esquerra no tiene grupo propio, porque no se lo ganó en las urnas al no llegar al 15% de los votos donde se presentó, pues no pasa nada, ya están ahí Yolanda Díaz y su plataforma Sumar para prestar dos diputados a Esquerra de manera que tengan grupo propio, con su consecuente ganancia en dinero público y representación institucional". "Que Junts está en la misma tesitura y con sus siete diputados tampoco llegó al corte necesario para tener grupo propio, pues ahí el que se tira de cabeza para regalarles el grupo propio es el mismo PSOE", recalca.

"Lo podrá servir para armar el Frankenstein 2.0 definitivamente es lo de la amnistía, que no lo llamarán amnistía, pero que lo van a articular seguramente a través de alguna ley orgánica con la promesa de que ya le dará el visto bueno al Tribunal Constitucional de mayoría progresista y aquí desigualdad jurídica entre españoles y después gloria", analiza Sergio Barbosa.

El comunicador resalta que "el PSOE ha vuelto a dar muestras de que no le inquieta demasiado que Feijóo lo intente el primero, porque en el fondo saben que Sánchez tiene la sartén cogida por el mango": "Así está el PSOE, con el amor propio subido, tratando de quitar importancia al renuncio, al borrón de que Sánchez haya tenido que reconocer ante el Rey que a día 22 de agosto, el pasado martes, todavía tenía menos apoyos cerrados que Feijóo".

"El reto de Feijóo es vender todo lo posible que el PP es un partido capaz de dialogar con casi todo el mundo y practicar con el ejemplo", concreta Sergio Barbosa, "eso que pregona del consenso y el sentido común, pero claro, sin dejarse jirones de credibilidad o caer en contradicciones que sean difíciles de entender para sus votantes". El comunicador resalta que "los populares en estos 35 días van a buscar cuatro votos" y "se van a dedicar a llamar a todas las puertas, menos a la de Bildu, es decir, dicen que Bildu es una línea roja, pero a partir de ahí no se cierra ni siquiera hablar con Junts".

Para argumentarlo, el PP dice que Junts "es un partido legal, que es justo lo que argumentó también el día anterior el propio Pedro Sánchez, de hecho Esteban González Pons ha dicho que, salvo por cuatro o cinco personas con problemas judiciales, son un partido legal". Sergio Barbosa analiza "mirando un poco hacia atrás lo que han sido estos últimos meses de campaña electoral" que "no entiendan tantos dimes y diretes como ha habido con Vox, dimes y diretes que consumieron muchas energías durante la campaña electoral".

"Además, si el PP va a llamar a la puerta del Grupo Parlamentario de Junts, Génova tiene que explicar muy bien a sus votantes que le podría ofrecer el PP a Junts, que le pudiera interesar tanto como para dejarse seducir por Feijóo y olvidarse de Sánchez, porque Jones solo piensa en la amnistía y la autodeterminación", recalca el presentador de 'Herrera en COPE', "y pensar que a Junts todavía le puede quedar algún rescoldo de la antigua convergencia que te daba el apoyo a cambio de alguna concesión de índole económica sería tal vez demasiado".