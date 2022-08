El primer sonido del día en 'Herrera en COPE': qué paso en el tren que casi se mete en el incendio de Bejís

Sergio Barbosa, subdirector y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la última hora de los incendios y la investigación en torno a lo ocurrido en el incidente de tren en Bejís.

En primer lugar, el presentador ha recordado que, "mientras que Vall d'Ebo volviendo poco a poco la normalidad, dentro de la compleja situación, en Bejís se volvía a complicar el fuego conforme avanzaba la mañana ayer". Además, ha desgranado los principales puntos surgidos en la polémica sobre "qué paso en el tren que casi se mete de lleno en el incendio de Bejís, que mantiene a 6 pasajeros ingresados".

"El PP quiere saber si, más allá de poner el foco en si la maquinista actúo mejor o peor o si los pasajeros debieron salir o no a las vías, lo que se debe aclarar es si las autoridades competentes se durmieron o no a la hora de analizar el riesgo que suponía el incendio en la zona. La maquinista se vio sola porque el tren viajaba sin ningún interventor que la ayudase y sin que las autoridades competentes dieran el aviso de que el fuego se había acercado a las vías. Renfe y Adif dicen que quién tiene que dar el aviso es la Delegación del Gobierno dependiente de la Comunidad Valenciana, y la delegación dice que eso tienen que ser los que están sobre el terreno apagando el incendio. Los que estaban apagando el incendio, además de tener bastante con lo suyo, aseguran que no hubo manera humana de avisar a tiempo porque el viento avivó el fuego de una forma endiablada", ha desgranado.

En cuanto al informe de Adif, "de momento da la cara por la Maquinista. Dice que si no pudo dar marcha atrás antes fue porque los pasajeros trataron de abrir las puertas y le dieron al freno de emergencia y a partir de ahí, pues las dudas, porque algunos pasajeros aseguran y reiteran que la propia maquinista acabó abriendo las puertas para que salir al que quisieran mientras otros pasajeros aseguran que tampoco fue del todo así, que aprovechando que la maquinista estaba en la otra punta del tren haciendo lo que buenamente podía, algunos pudieron abrir la puerta de una de las cabinas".

Por otro lado, en clave económica, "el verano nos está dando mucho que pensar sobre los incendios, pero también sobre la economía. Ayer preguntábamos a los economistas porque, quien más y quien menos anda con la idea de que a ver qué nos espera en invierno. Que el otoño e invierno va a ser difícil en lo económico, se da por descontado".

"Hemos conocido los últimos datos de inflación en la zonaeuro, los precios han batido récord en la UE. España está por encima de la media. Solo nos supera Polonia y Países Bajos. Las tres principales economías tienen los precios más controlados, dentro de lo que cabe. Decían que España tenía más alta por el componente energético, aun con el tope del gas, seguimos igual, está claro que algo falla en nuestro sistema", ha desgranado.

Para terminar, ha realizado un apunte en clave política, y es que "se sigue hablando de la renovación del CGPJ. El caso es que el Gobierno tiene lo que quiere, munición para hablar mal del PP y que no se hable solo de la economía".