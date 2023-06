El primer sonido del día en Herrera en COPE: la mejor manera de dejar atrás el sanchismo

Sergio Barbosa, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la mejor manera de dejar atrás el sanchismo.

"Si abrimos la carpeta de los asuntos nacionales, vemos también que, efectivamente, el tiempo va aclarando algunas cosas", comienza Sergio Barbosa este martes, "entre ellas, lo de la Comunidad Valenciana, donde ya están constituidas las Cortes, que era un trámite que estaba pendiente de realizarse, tras el acuerdo de gobierno entre PP y Vox". "La presidencia ha recaído en Llanos Massó, que es una señora de Vox a la que muchos titulares de la prensa le han colgado ese sambenito de con ella llegó el escándalo", señala.

El comunicador apunta que esto se debe a que "dicen de ella que es ultra-católica, integrista, antiabortista, antifeminista, que cuestiona el cambio climático": "Vamos, que lo tiene todo y encima critica los errores del Gobierno de Pedro Sánchez". "En la Comunidad Valenciana, ya saben, a partir de ahora, todo lo que se decida allí, todos los nombres que sean elegidos van a ser motivo de polémica, porque es lo que toca en tiempos electorales", avisa Sergio Barbosa.

La crítica por ser ultra-católica

"El lenguaje y el marco mental de la izquierda te dictan que en este mundo puede haber ultra-católicos, pero nunca se habla de ultra-laicos", expone el presentador, "y el término integrista también se reserva para la gente con fuertes convicciones a favor de la vida, pero nunca se llama integrista a los que tienen convicciones tan fuertes, pero en el otro extremo del espectro ideológico": "Porque ya se sabe que eso de la diversidad, en España, es un poco hemipléjico, que diría Ortega y Gasset".

Sergio Barbosa cree que "nos gusta mucho la diversidad, si en las instituciones se da cabida a todo tipo de orígenes, condiciones, orientaciones sexuales, hasta que toca aceptar a los que no nos gustan": "El que no pueda soportar que, de vez en cuando, la presidencia de un parlamento autonómico caiga en manos de una persona de fuertes convicciones católicas, entonces, que aclaren si su plan de diversidad consiste en crear guetos para ultra-católicos y dejar las instituciones para los hemipléjicos ideológicos, que van de tolerantes y que, en realidad, no lo son".

"Lo de Extremadura también necesita tiempo", analiza Sergio Barbosa, "de hecho, como les adelantó ayer COPE, hoy no se va a celebrar la reunión de los populares extremeños, porque María Guardiola ha querido tomarse un poco más de tiempo, antes de tratar de retomar las conversaciones con Vox": "Después de que soltara aquel discurso en el que dio a entender que ella no pensaba tocar a Vox ni con un palo, su último mensaje parece algo más conciliador y hace una loa al entendimiento, algo que Vox ha valorado positivamente".

La oportunidad de dar ejemplo

Para Sergio Barbosa, "al final es de lo que se trata": "Entender que cuando no se tiene mayoría absoluta hay que ceder y que el acuerdo que salga de esa cesión no será lo que tú querías, pero será algo en lo que puedas sentirte cómodo". "Si quieren que haya gobierno de derechas en Extremadura, Guardiola tendrá que gobernar con Vox, aunque no quería, y Vox tendrá que ver si no pide más de lo razonable en un territorio donde el PSOE fue el más votado y donde el PP tiene mucha más representación que ellos", reflexiona.

"Vox debe entender que derogar el sanchismo pasa por transigir con el centro-derecha, que son los únicos con los que pueden llevar a cabo esa labor", apunta Sergio Barbosa, "miren, a la izquierda, por desgracia, todavía hay que explicarles que los católicos de fuertes convicciones existen y son tan personitas como los demás". "Así que la derecha tiene una oportunidad única para dar ejemplo de que se puede defender tu idea de sociedad, sin perder de vista que, al final, españoles somos todos", señala el presentador.

Sergio Barbosa cree que "es el reto no de replicar el sanchismo, en la otra orilla ideológica, sino de proponer otro modelo de sociedad que combine convicciones con respeto por el prójimo": "Esa sería la mejor manera de dejar atrás el sanchismo".

