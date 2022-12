El primer sonido del día en 'Herrera en COPE': los 'excesos legislativos' de Sánchez en el mes de diciembre

Sergio Barbosa, subdirector y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la supresión de la sedición y la reforma de la malversación votadas en el Senado.

Barbosa ha arrancado recordando los números de los primeros premios que nos dejó este jueves, el Sorteo de la Lotería de Navidad, que puedes comprobar a través de nuestra web, "y como el mundo es un pañuelo resulta que a Sánchez contó ayer a los periodistas, en la Copa de Navidad de Moncloa que 300 euritos sí le cayeron".

En este punto, se ha centrado en la materia política: "Eso que se lleva el presidente, que también se mostró muy molesto con el Partido Popular por haber sacado un vídeo irónico sobre la lotería que ha supuesto, desgraciadamente, para los separatistas y los agresores sexuales este gobierno. A Sánchez, que deja que sus subordinados hablen de golpes de estado con toga nada menos que en el hemiciclo del Congreso, no le ha gustado que luego a él le digan, según que cosas, en un vídeo paródico".

"Desde ayer, a la espera de que entre oficialmente en vigor, España ya no cuenta con la protección de tener tipificado en el código penal el delito de sedición. Nos prometió el presidente en su momento que iba a reforzar el delito de sedición y también el de rebelión, para adaptarlo a los tiempos posmodernos en los que, más que las armas, lo que se usa es a la gente en la calle para desbordar a las fuerzas de seguridad y a las autoridades democráticas para forzar atropellos contra el Estado de Derecho, y resulta que ha hecho lo contrario. Ha quitado la sedición que había, y lo ha dejado en una cosita de desórdenes públicos agravados. Tan poquita cosa es, que hasta los sindicatos tuvieron que preguntar si eso no se iba a confundir ahora con lo que hacen ellos, cuando se pasan un poco de la raya con los piquetes en las huelgas generales. Y el gobierno les tuvo que tranquilizar", ha desgranado.

Por otro lado, el Senado aprobó ayer la rebaja de la malversación: "PSOE y Podemos, los que venían a regenerar la política y luchar contra la corrupción, no solo no las han endurecido sin que han rebajado las penas para los políticos que roben el dinero público (que pagamos con nuestros impuestos), si no se lo meten en su bolsillo. Es decir, desde ahora los partidos de izquierda han decidido que sea menos grave que los partidos roben para financiarse ilegalmente o para montar una red clientela o para dar otro golpe separatista, que ya no será ni sedición. Es tan vergonzoso y cuesta tanto de explicar lo que han hecho que ayer, en el Senado, no hubo ni un solo miembro del gobierno que tuviera la gallardía de dar la cara en la cámara alta".

"Y ya saben que Sánchez no hizo 'pleno al quince' porque el TC rechazó que el Gobierno se atreviera directamente a meter en el mismo saco, de forma antijurídica, la reforma de las leyes orgánicas para poder imponer una mayoría izquierdistas en el propio constitucional. Ese es el único 'exceso legislativo' que Sánchez no ha conseguido camuflar detrás de Puente del Diciembre, el mundial de Fútbol y el sorteo de la Lotería de Navidad. De manera que se tendrán que molestar en presentar otra proposición de ley que sí se ajuste a las formas del procedimiento legal, para poder rebajar las mayorías necesarias para elegir a los jueces. El presidente del Senado, Ander Gil, cuando tuvo que recordar que las dos enmiendas para controlar el Constitucional al final no se podrían votar, por decisión judicial, volvió a tirar la chinita de que, según él, a la pobre cámara alta le habían privado de sus derechos", ha explicado.

Pero, ¿por qué el juicio de Ander Gil no se ajusta a la verdad? "El Senado no tiene derecho a votar algo que no se ajusta a la ley. Y el Constitucional está en su obligación de fiscalizar lo que no se haga bien. Si una ley se sale del marco constitucional en su contenido, y ya ha sido aprobada, el Constitucional debe estudiar los recursos de inconstitucionalidad que se puedan presentar. Y eso es lo que lleva tiempo. A veces demasiado. Pero si una ley que se va a votar no se ajusta directamente, no en el fondo, sino en las formas o procedimientos de su aprobación existen los recursos de amparo, antes de que la ley sea votada. Y esos recursos sí se pueden estudiar de forma más urgente, antes de que se consume la votación".

Para concluir, se ha acordado de Griñán: "No son pocos, y los hemos escuchado estos últimos días, los expertos jurídicos que dicen que aquí puede pasar lo mismo que con los agresores sexuales. El caso de José Antonio Griñán es el que genera más revuelo. Desde luego, el expresidente socialista de la Junta de Andalucía, no ha podido hacerse más el remolón para entrar en prisión por la condena de los ERE. La Audiencia de Sevilla decidió ayer que, ya definitivamente, a partir de hoy tiene diez días para entrar en prisión. El primer día del año nuevo es el último que tiene para empezar a cumplir su condena. Veremos qué pasa con él".