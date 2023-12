El primer sonido del día de Herrera en COPE: los 45 años de la Constitución Española y el nuevo Gobierno

Sergio Barbosa,presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, los 45 años de la Constitución Española y el nuevo Gobierno.

"Está en el diván sometida a todo tipo de juicios y análisis la Constitución Española. Una Carta Magna que justo hoy cumple 45 años de su aprobación. 45 años para una Constitución no es mucho tiempo ,por más que haya por ahí personajillos que con cada generación de españoles se piden que se apruebe una nueva Constitución, porque si ellos no la votaron, dicen, porque ya como que se ha quedado viejuna y todo eso. Pues solo por poner un par de ejemplos, los alemanes se vienen apañando desde el final de la Segunda Guerra Mundial con una ley fundamental que le dictaron las potencias aliadas y Estados Unidos se rige por una Constitución aprobada en 1787, antes incluso de la Revolución Francesa".

"Eso no quiere decir tampoco que una Constitución sea un texto grabado en mármol y que tampoco haya que modificarlo de ninguna manera. Quiere decir más bien que una Carta Magna tiene más o menos vigencia en función de la voluntad política que haya por aplicar su espíritu y ahora mismo es verdad que voluntad política hay más bien poca en España. De hecho, en este día en el que se debería celebrar el consenso político, en lo que estamos es justo lo contrario. En un momento de disenso absoluto y deconstrucción de aquel espíritu de diálogo que forjó la transición de hecho, la izquierda y los nacionalistas periféricos están en plena ofensiva para acabar con todo aquello que no les gusta de la Constitución que se aprobó hace hoy 45 años".

"Entre otras cosas, lo del café para todos. Los nacionalistas ya saben ustedes que han llevado muy mal todas estas décadas que los españoles no fuéramos lo suficientemente diferentes entre nosotros y la izquierda, que en teoría defiende la igualdad, ha echado cuentas y se ha dado cuenta de que, o se alía con los separatistas o no gobierna. Así que el PSOE ha pasado de defender la igualdad, a ser paradójicamente la principal correa de transmisión para acabar con la igualdad de los españoles, por lo menos, ante la ley, imponiendo una España multinivel que es la forma guay de llamar ahora a la desigualdad entre territorios".

"Y en eso están, en todo un sinfín de eufemismos para convencernos de que la Constitución puede ser desguazada por la puerta de atrás, forzando la interpretación de lo que dice hasta límites insospechados. De hecho ahora mismo hay políticos, hay tertulianos y hay algún que otro magistrado tratando de convencernos de que la Carta Magna dice cosas que los que la escribieron no pusieron en ella. La Constitución no es nada si no hay voluntad de aplicarla. Lo dice Miquel Roca, que reconoce que con el paso de los años, se puede conceder cierto margen a la interpretación de un texto para adaptarse a la visión social del momento".

"Pero una cosa es eso y otra es la división política que hoy tenemos encima y que a Roca, según dijo, le preocupa sobre manera, porque no ve intención de dialogar entre diferentes, porque el verdadero diálogo debería ser entre PP y PSOE, entre los verdaderos rivales electorales. Decir que eres muy dialogante con los que no piensan como tú, porque estás pactando con los separatistas, en el fondo es hacer trampas. El PSOE no pacta con los separatistas haciendo un sacrificio, lo hace buscando el interés propio de seguir gobernando".

"El gran ariete con el que se quiere golpear a esa Constitución del 78, que cumple 45 años, es la ley de impunidad judicial y los pactos políticos que le acompañan. Una ley de amnistía que, por cierto, el próximo martes llegará al pleno del Congreso para ser tomada en consideración. Y eso mientras el Consejo General del Poder Judicial ha vuelto a reiterar que va a estar muy vigilante en defensa de la independencia judicial, sobre todo, frente a las famosas comisiones parlamentarias que pretenden nada menos que señalar a los jueces que, según el criterio de algunos diputados, puedan haber cometido prevaricación. Ya saben, el famoso Lawfare que ahora todo parece confundir al personal".