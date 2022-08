El primer sonido del día en 'Herrera en COPE': las reacciones al plan de ahorro energético de Sánchez

Antonio Herraiz, presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por las reacciones de los diferentes gobiernos autonómicos y grandes ciudades de España al plan de ahorro energético presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Hay que hablar también del plan de ahorro energético aprobado por el Gobierno de Sánchez. Mientras está en marcha el plazo para que el martes entren en vigor las medidas, no dejan de crecer los detractores. Están las comunidades que se rebelan y luego están también aquellos particulares que se ven afectados y que todavía no saben cómo van a hacer para cumplirlo".

"Aquí hay una cuestión previa. Cuantos más presidentes autonómicos se muestren contrarios al plan de Sánchez, más va a presentarse él como el héroe que viene a salvarnos. Es más. Esa pelea servirá para desviar la atención de lo fundamental. Y lo esencial es que el precio de la electricidad sigue disparado y por encima de los 250 euros el megavatio hora. Y es también esencial que estamos hablando de medidas a corto plazo, pero que no miran al futuro incluyendo alternativas energéticas que no nos hagan depender tanto de un gas que ahora mismo escasea y es muy caro".

"En cuanto a las comunidades que se rebelan, pues ahí está Madrid. Nos contaba el vicepresidente de la Comunidad de Madrid aquí en Herrera en COPE que en ningún caso se declaran insumisos. No les ha gustado el ordeno y mando, sin consensuar ese decreto y creen que hay aspectos que invaden competencias. Esto es lo que están estudiando ahora, nos decía Enrique Ossorio, y es lo que van a recurrir al Constitucional si es que ven que los ciudadanos se van a ver perjudicados por un decreto que no se ajusta al actual sistema normativo".

"Pues por decir todo esto, y apuntar que no cuentan con inspectores para vigilar cada comercio, cada restaurante o cada oficina, buena parte del gabinete de Sánchez salió en tromba. Y los argumentos fueron muy parecidos. Esto ya saben como va. Ante una crisis o un tema polémico, mandan el argumentario y todos a repetir como loros. Dijeron que Madrid era insolidaria… bueno, Madrid, no, Ayuso, que era insolidaria, negacionista, egoísta. ¡Ah! Y casposa. También dijeron que era casposa".

"¿Cuál es el problema con el que se ha encontrado ahora Sánchez? Que no solo es Madrid. Que hay más comunidades que se rebelan. Y no todas están gobernadas por el Partido Popular. Hay dos del PP que se lo están pensando y lo están estudiando como son Murcia y Castilla y León. Pero hay una que se ha manifestado con argumentos muy similares a los que ha dado el Ejecutivo de Ayuso. Si no, escuchen a Arancha Tapia, que es consejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco".

"Esto ya no lo dice Madrid. Es una consejera del Gobierno de Íñigo Urkullu. Dijo que ellos tienen ya su plan de ahorro y que no esperen que vayan a mandar la Ertzaintza a mirar los termómetros de las tiendas y de los restaurantes. Está claro que los agentes de la policía autonómica tienen cosas mucho más importantes que hacer".

"Los ministros de Sánchez tuvieron todo el día para salir como clones y decir a Íñigo Urkullu que es un insolidario, un egoísta o un negacionista. Pero, no. El PNV es socio prioritario del Gobierno para aprobar presupuestos y seguir en Moncloa y no conviene molestar. Además, cuando Sánchez ha encendido el modo campaña vende mucho más cargar contra Ayuso. No se escucharon palabras gruesas ni contra Urkullu, ni contra el PNV y sí entraron en generalidades como hizo el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López".

"Pues al margen del pulso y el debate político, está la realidad a la que se van a tener que enfrentar muchos comercios a partir del martes. El decreto no distingue entre Sevilla y Santander, entre Oviedo y Córdoba, es una norma para todos igual, sin analizar las singularidades que tiene cada región de España en cuanto al tiempo. Los que han hecho la prueba de poner el aire acondicionado a 27 grados en esas ciudades donde la máxima viene superando casi cada día desde mayo los 40 grados, han comprobado que es ineficaz para conseguir una climatización óptima".

"Y luego están también las quejas de los que tienen que cambiar su puerta por una automática para que solo permanezca abierta cuando tiene que entrar o salir alguien. Que vayan preparando cartera porque su precio puede llegar a los 3.500 euros. Lo contaba a COPE Rafael Fernández que tiene una empresa dedicada a este tipo de puertas".

El problema de los pinchazos en discotecas

"El tema de los pinchazos a mujeres en discotecas, en el que sigue habiendo más dudas que certezas. Primero, porque, a pesar de que hay decenas de denuncias, no trascendido ninguna detención. Segundo, porque no hay constancia de que detrás de esos pinchazos haya agresiones sexuales o robos a las jóvenes. Y tercero, porque ahora mismo no se ha podido confirmar la presencia de sustancias químicas en el organismo de las mujeres que han presentado denuncia. No consta ningún pinchazo de sumisión química, lo que complica también el trabajo de los investigadores".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Hay dos casos que sí tienen una particularidad, el de una niña de 13 años en Gijón a la que se detectó éxtasis líquido. Y también otro caso de una turista francesa en Málaga hace ya casi un mes. Este es un fenómeno que, tiempo atrás, ha generado mucha alarma en Francia y en Reino Unido y, por eso, desde la Policía Nacional y también policías autonómicas como los Mossos y la Ertaintza, están intentando aclararlo cuanto antes. No sería bueno que se creara una alerta injustificada, pero para ello hay que saber quién está detrás, cómo y por qué".

"Se ha apuntado al efecto contagio, a modo de gamberrada, aunque tenga más de delictivo que de gamberrada… Se ha apuntado también a un reto viral, sin que detrás haya ese objetivo de la sumisión química. Se baraja también la posibilidad de que estén intentando generar pánico por que sí, con pinchazos con una aguja o un alfiler sin más".

"Hay una cuestión más que apuntaba aquí, en Herrera en COPE, Esperanza López, que es forense en el instituto de medicina legal de Málaga. Ha escrito una guía informativa sobre la sumisión química destinada a jóvenes y adolescentes. Y le preguntábamos por qué no se ha detectado ninguna sustancia química en el organismo de esas jóvenes que aseguran haber recibido un pinchazo".

"Ese es el dibujo de lo que puede estar detrás de estos pinchazos, porque los hechos ya te los hemos contado y forman parte de la denuncia. Mujeres, que están en fiestas, en discotecas y que notan un pinchazo. A partir de ahí aparecen una serie de síntomas como mareos, desorientación y falta de recuerdos".