El primer sonido del día en 'Herrera en COPE': las claves del nuevo sistema de cotización para autónomos

Antonio Herraiz, presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la situación de los incendios que asolan distintos puntos de España, así como el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las principales asociaciones de autónomos para establecer una nueva tabla de cotizaciones.

"El panorama es de desolación en muchos puntos de España con pueblos que siguen desalojados y cientos de vecinos evacuados. Cuando hablamos de hectáreas quemadas no hay que hacerlo con ligereza. Solo en esta ola de calor han ardido 80.000 hectáreas y si ampliamos el círculo a lo que llevamos de temporada de incendios, más de la mitad de todo lo que se ha quemado está en la provincia de Zamora", comenzaba desgranando el presentador, al tiempo que daba la última hora de los incendios que más preocupan, los de Ávila, Zamora y Galicia.

Por otro lado, ha analizado lo ocurrido con el suministro de gas en Europa en las últimas horas: "Había especial interés por conocer la respuesta de España al planteamiento de la Comisión Europa ante los posibles problemas en el suministro de gas. La CE propone, desde el 1 de agosto, un recorte del 15% en cada país el consumo de gas. Lo hace en plan recomendación para que, de forma voluntaria, industria y administraciones públicas tomen medidas".

"Esto de las recomendaciones ya sabemos como va. Pero es que en este caso es algo que cualquiera se autoimpone ya. Gastar cuanto menos, mejor. En tu casa y en la industria. Dile tú a un empresario si no está preocupado en reducir gastos de energía tal y como están los precios. En todo caso, España ya ha respondido que no, que rechazan ese recorte del 15% de consumo de gas. En el tema energético cada país ha hecho la guerra por su cuenta, ahora será difícil llegar a un acuerdo", apuntaba Herraiz.

En qué consiste la nueva tabla de cotizaciones para autónomos

En clave económica, el presentador ha comenzado la mañana analizando las claves de la nueva tabla de cotizaciones acordaba entre el Gobierno y las principales asociaciones de autónomos: "En el acuerdo hay muchos frentes, pero, básicamente, viene a fijar un esquema de cotización por tramos. En concreto, 15 tramos, que se van a implantar de forma progresiva entre 2023 y 2025. Será revisado cada tres años hasta que en 2032 se fije un sistema definitivo, como nos viene demandando la Unión Europea".

"Como punto de partida, el próximo año aquellos que ganen menos de 670 euros al mes pagarán una cuota de 230 euros. En el otro extremo, los que ganen más de 6.000 pagarán 500 euros. Eso en 2023 e irán cambiando en los dos años siguientes. Así, en 2025 en el primer tramo se pagará una cuota de 200 euros, es decir, se reduce, y en la más alta 590 euros, es decir, se incrementa", ha explicado Herraiz.

Y ha añadido: "Como resumen, los que declaran ingresos de menos de 1.300 euros al mes verán reducida su cuota, los que tienen unos rendimientos entre 1.300 y 1.700 euros se quedarán prácticamente igual que ahora, y los que ingresan más de 1.700 euros verán incrementada su cuota. Para los que más ganan, los de ingresos superiores a 6.000 euros pasarán de pagar 294 euros de su cuota actual a casi el doble en 2025, 590 euros".

"La cuestión es si la nueva tabla va a servir para reducir el grueso de la economía sumergida. El acuerdo debe ser aprobado en el Congreso y la duda es si el PSOE va a lograr convencer a sus socios. A Sánchez y Escrivá no se les ha olvidado lo que pasó con la reforma laboral, que si no hubiera sido por el diputado del PP, Alberto Casero, no habría salido adelante", concluía.