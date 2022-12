El primer sonido del día en 'Herrera en COPE': las claves del cara a cara entre Sánchez a Feijóo en el Senado

Sergio Barbosa, subdirector y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el cara a cara vivido este miércoles en el Senado entre Sánchez y Feijóo.

Este 22 de diciembre, día de la Lotería de Navidad, el presentador ha hecho una analogía con uno de los premios: "Para premio gordo el que se van a llevar hoy los separatistas catalanes y todos aquellos políticos que tengan la intención de malversar dinero con fines que no sean de lucro personal, porque hoy el Senado va a aprobar definitivamente la supresión de la sedición y la rebaja del delito de malversación que, entre pitos y flautas, podrían entrar ya en vigor a finales de enero".

"Esto nos lo dicen en 2019, cuando Sánchez se presentó a las elecciones prometiendo que iba a endurecer la sedición pensando en los golpes posmodernos que se dan ahora y prometiendo que iba a ser implacable contra la corrupción, y si nos pinchan no sangramos. En 2019 no nos hubiésemos creído lo que iba a hacer el PSOE en este diciembre de 2022. Pero tampoco nos hubiésemos creído que los socialistas, tras haber acudido al Constitucional para denunciar las leyes separatistas de desconexión en Cataluña. Ahora, en 2022, ese mismo PSOE y ese mismo Pedro Sánchez acabarían defendiendo el mismo discurso populista de "si a la mayoría parlamentaria la han votado en las urnas" la mayoría parlamentaria es el pueblo, así en general y no tiene por qué someterse a lo que le digan los tribunales", ha recordado Barbosa.

En este punto, se ha fijado en lo ocurrido ayer en el Senado: "Sánchez, en su cara a cara con Feijóo, volvió a tirar de discurso populista, con aires indepes, contra el Tribunal Constitucional. Se encarga de hacer una declaración solemne en la que subraya que acata la decisión del Constitucional, para poder vender a Bruselas que él respeta a la justicia, pero en cuanto tiene esa frase grabada en vídeo, todo lo demás que hace es machacar al Constitucional, haciendo exactamente lo mismo que los supremacistas identitarios, a los que hoy va a beneficiar con una reforma del código penal sencillamente escandalosa".

"Ayer en la sesión todo versó sobre el Constitucional y su supuesto intento “para enmudecer a las Cortes”, como dijo Sánchez. Ayer mismamente, el Senado, por decisión de la mesa controlada por la izquierda, recurrió ante el Constitucional para tratar de dejar sin efecto la decisión que le impedía votar hoy también la rebaja de las mayorías necesarias para controlar el propio Constitucional. Bueno, pues los magistrados del Constitucional a los que acusaron de golpistas por reunirse de urgencia para estudiar el recurso del PP, resulta que ayer también se reunieron de urgencia para estudiar la petición de los socialistas. Y a nadie se le ha ocurrido ahora criticar que se reúnan de urgencia, como es lógico y normal. Al final han rechazado ese intento de última hora para conseguir que se votara hoy lo que hasta la Unión Europea ha dicho que no se puede votar, de la manera que lo había tramitado el gobierno", ha narrado.

Las claves de la actitud de Sánchez ante Feijóo en el Senado

Pero, ¿cuáles fueron las claves de la actitud de Sánchez ante Feijóo ayer? "Dejar claro que se ha entregado al discurso populista, de acoso a los magistrados que no hagan lo que le conviene a este gobierno. Dejar claro también, ya sin disimulo, que esto no se trata de hacer cumplir la Constitución, sino de conseguir una mayoría progresista en el Constitucional, dando por hecho que los magistrados que ellos elijan harán lo que les manden. Bruselas sigue esperando que se despolitice la justicia, no solo que se desbloquee. Y luego mostrar una gran complacencia económica. Uno escucha a Sánchez y se diría que los españoles hemos pasado este otoño atando los perros con longanizas".

"Y es verdad que, afortunadamente, la recesión no acaba de llegar, y que el IPC (que no la inflación acumulada) se ha moderado un poco, y que el paro no es aparentemente un desastre, y que la luz hoy está en mínimos del año. Pero todas esas estadísticas llevan su correspondiente letra pequeña: la añagaza del Tope del gas para diferir el pago que tenemos que hacer los hogares por la puerta de atrás o la manera de contabilizar a los fijos discontinuos. El español de a pie ha resistido mejor de lo esperado, gracias sobre todo al colchón de sus ahorros durante la pandemia, pero queda por ver qué pasa en 2023 y la complacencia económica puede ser un poco peligrosa", ha apuntado.

Para concluir, se ha fijado en "lo único que realmente le parece incomodar" a Sánchez: "El hecho de que en 2019 mintió a sus votantes, prometiéndoles que haría lo contrario que está haciendo. Dijo Feijoo: “El Sánchez de 2019 no votaría al Sánchez de 2022” y ahí el presidente no supo darle la réplica. Porque ciertamente no sabemos qué puede estar pensando el votante socialista de un pueblo de Ciudad Real, por decir algo, que votó a Sánchez porque se creyó realmente que iba a endurecer la sedición y la lucha contra la corrupción. ¿Votará ese señor de Ciudad Real a Sánchez en las próximas elecciones generales? Pues ahí va a estar la clave de que el Sanchismo culmine su proyecto político o los españoles lo paren en las urnas".