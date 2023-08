El primer sonido del día en Herrera en COPE: el giro de Vox que puede hacer presidente a Feijóo

Antonio Herráiz, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el giro de Vox que puede hacer presidente a Feijóo.

Audio





"Semana decisiva", comienza Antonio Herráiz este lunes, "entramos en una semana decisiva para aclarar la investidura, y aquí lo primero que hay que tener en cuenta es que lo que conocemos es muy inferior a la que no sabemos". El presentador de 'Herrera en COPE recalca que "el PSOE se viene moviendo con la misma discreción que lo ha hecho durante toda la legislatura de sus conversaciones con Bildu, Esquerra e, incluso, ahora incorporando como novedad a Junts": "De sus promesas y contrapartidas no conocemos ni la mitad, esta es la estrategia a la que ya nos tienen, iba a decir acostumbrado, no, malacostumbrados".

El comunicador explica que es un "silencio absoluto para que luego parezca como algo inevitable, todo lo que venga a partir de ahora no cabía otra posibilidad": "Esto ya nos lo han enseñado, nos lo han mostrado en muchísimas ocasiones. Es que con los indultos no teníamos otra alternativa, lo de la derogación del delito de sedición fue un mal menor y lo del abaratamiento de la malversación, un accidente". "Por eso, cuidado", avisa Antonio Herráiz, "porque la trastienda de las conversaciones, lo que no se ve, adquiere una categoría extraordinariamente relevante con Sánchez de por medio".

"Volviendo a lo de la semana decisiva", prosigue el presentador de 'Herrera en COPE', "quedan justo 10 días para la composición de las Cortes": "En el Senado no hay margen para la sorpresa porque el PP, tiene mayoría absoluta y tampoco es una cámara relevante. El meollo lo encontramos en el Congreso, donde está todo en el aire. El primer trámite tiene que aclarar la configuración de la mesa; dirige la cámara y el presidente ejerce de árbitro. No es algo irrelevante, ni mucho menos; el presidente del Congreso tiene potestad para convocar la sesión de investidura y aquí los tiempos son un elemento clave de presión".

Por eso, Antonio Herráiz señala que "el control de la mesa de la Mesa de la Cámara es la primera batalla". "Pueden darse todo tipo de maniobras, avisa el presentador de 'Herrera en COPE', "y el PSOE tiene en la dificultad de que hay muchos comensales para repartir la tarta": "En ese primer escenario igual no hay tarta para todos y eso el PP lo sabe y no descarta ceder un puesto de la Mesa del Congreso y a cambio conseguir la presidencia de la Cámara". "Eso se va a ir fraguando a lo largo de esta semana", anticipa el comunicador.

"¿Cuál es la novedad en la derecha?", se pregunta, "lo último es el comunicado de Vox en el que viene a ratificar una postura que ya han deslizado en más de una ocasión, pero que ahora toma mayor rotundidad si cabe". "Abascal ofrece sin condiciones sus diputados a Feijóo para que sea investido presidente", resume Antonio Herráiz, "ese sin condiciones lleva implícito que renuncian a formar parte del Gobierno, que no quiere ningún ministerio, no exigen ninguna cartera, sus 33 diputados servirían para apoyar una mayoría constitucional que no deje España en manos de sus enemigos".

El presentador de 'Herrera en COPE' expone que "hasta ahora, el PP se había topado con varios portazos de partidos que siempre recurren a la misma excusa": "Con Vox, nada de nada, con Vox, ni a cruzar la calle". "En esa posición está la diputada de Coalición Canaria y también el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, que hasta ahora ha puesto esa condición", recuerda Antonio Herráiz: "La única opción que tiene el Partido Popular es con sumar con Vox". "Ni por acción, ni por omisión", recalca el comunicador, "esto es importante destacarlo porque, en ese ofrecimiento de Vox, ahora hay que buscar la respuesta del PNV".

"Ortuzar, Orkullu, cualquiera de los líderes del Partido Nacionalista Vasco, van a ser hoy los más buscados para que traten de responder al ofrecimiento que le ha hecho Vox al Partido Popular", avanza Antonio Herráiz, "en realidad al PNV le da igual que este Vox o no, su decisión es puro tacticismo y solo mira las elecciones autonómicas del próximo año". El presentador de 'Herrera en COPE' explica que "estiman que si facilita la investidura de Feijóo, Bildu le recordará aún más terreno": "Y es más, Sánchez la guardaría ante un escenario en el que tuvieran que reeditar en el País Vasco un gobierno de coalición como el que hay ahora".

Es por lo que reconoce Antonio Herráiz que "el recorrido de la propuesta de Vox, si no se mueven otras piezas, es corto, muy corto". "Al PP le siguen sin salir los números", señala, "es verdad que deja sin argumentos a los que ponen de excusa a Vox". "¿Qué va a decir a partir de ahora el PNV? ¿Dónde se va a esconder para seguir ni siquiera abriendo la puerta a hablar con el Partido Popular?", se pregunta el presentador de 'Herrera en COPE'. "Núñez Feijóo lo que hace es directamente recoger el guante", señala.

"Feijóo reivindica lo evidente", analiza el comunicador, "el 23 de julio, el PP ganó las elecciones, aunque hayan perdido parte del relato". Para Antonio Herráiz es "ese elemento que la política moderna tiene como prioritario, controlar, dominar el relato" y "la izquierda ha conseguido imponerse en ese relato, al menos Sánchez se pavonea como si hubiera sido el ganador". "No solo eso", apunta, "el PSOE demoniza los acuerdos entre PP y Vox mientras ha normalizado todos, todos los acuerdos que ellos han suscrito con Bildu": "Es la eterna contradicción del sanchismo y ese ejercicio de manipulación que legitima a los de Abascal".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Antonio Herráiz pone en énfasis que "Vox jamás llevará a terroristas en sus listas porque no los tiene, Bildu sí y es y pretende seguir siendo un socio prioritario de Sánchez y del PSOE". El presentador de 'Herrera en COPE' apunta que "lo hemos visto durante todo el fin de semana": "Tras el acuerdo de Aragón, la izquierda ha conseguido imponer su relato. Mira que odio. Esos son los del PP, que pactan con Vox. Mira qué melifluos son los del Partido Popular que asumen todas las exigencias de los de Vox".

"El dilema es mucho más simple de todo eso", propone Antonio Herráiz, "uno, Vox, es el partido de Ortega Lara, y otro, Bildu, es el partido de los que secuestraron al funcionario de prisiones durante más de 500 días".