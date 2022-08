El primer sonido del día en 'Herrera en COPE': Estados Unidos confirma la muerte del líder de Al Qaeda

Antonio Herraiz, presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por las medidas adoptadas en el Consejo de Ministros y por la muerte del líder de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, tras un ataque con un dron.

La muerte del líder de Al Qaeda

"La última hora de esta noche nos lleva a EEUU. El presidente Joe Biden ha confirmado la muerte de uno de los terroristas más buscados de todo el mundo. Fue el verdadero creador de Al Qaeda y junto con Osama Bin Laden fue el cerebro del 11M. ¿De quién hablamos? De Ayman al-Zawahiri, un cirujano de profesión nacido en Egipto que asumió la dirección del grupo terrorista después de que EEUU acabara con Bin Laden. Acababa de cumplir 71 años. Como es habitual en este tipo de operaciones, han trascendido pocos detalles. Sabemos que se desarrolló en Afganistán, en Kabul, durante el fin de semana.

El ataque estadounidense se realizó con un dron con un objetivo muy claro: la vivienda en la que se encontraba Ayman al-Zawahiri. ¿Cómo sabían que el terrorista estaba en Kabul? En los últimos meses, había intensificado la publicación de vídeos y eso ha podido facilitar su localización. Joe Biden ha asegurado que la operación no ha causado víctimas civiles y lanzaba este mensaje".

Resumen del último Consejo de Ministros

"No es habitual que la reunión del Gobierno se celebre por la tarde y menos que termine pasadas las 8 de la tarde de un recién estrenado agosto. Ya sabes que nos iban a detallar las medias de ahorro energético. Hay pocas novedades de lo que ya conocíamos. El único detalle es el que afecta a la iluminación de escaparates públicos. Tendrán que apagar las luces a partir de las diez de la noche. Les dan una semana y tendrán que cumplirlo hasta noviembre de 2023".

"La ministra de Transición Ecológica aclara que la medida no afectará a las luces de Navidad. ¿Quién va a vigilar esto? Las Comunidades autónomas. Y ya hay una que le ha dicho a la ministra que no lo va a aplicar. Es Madrid. Su presidenta Ayuso ha sido tajante. Madrid no se apaga. Y lo hace con un argumento que ha trasladado a través de su cuenta de Twitter. “Esto genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo. Provoca oscuridad, pobreza, tristeza, mientras el Gobierno tapa la pregunta: ¿qué ahorro se va a aplicar a sí mismo? Lo de la iluminación de edificios públicos y escaparates es lo más novedoso. El resto lo ya conocido. En cuanto al resto de medidas, seguimos sin respuestas para comprobar a qué temperaturas tienes el aire acondicionado. A tu casa no van a ir. Pero sí amenazan con acudir a un centro comercial o a un gran edificio de oficinas a comprobarlo. ¿Hay inspectores que pueden dedicarse a ese nuevo cometido? ¿Hay funcionarios que de forma específica van a acudir a un gran restaurante para ver si en su comedor NO tienen el aire por debajo de los 27 grados?"

"Son las dudas que no ha aclarado el Gobierno tras aprobar en consejo de ministros estas medidas de ahorro y que los afectados son los primeros interesados en cumplir, para ahorrar y que no les saqueen aún más con la factura. Pero no siempre lo tienen fácil. Ribera insiste en que en España tenemos garantizado el suministro de gas durante este invierno. Lo que no nos dicen es algo incuestionable. Que si Rusia sigue tensando la cuerda y cortando el suministro, va a subir el precio. Y en nuestro caso, Argelia, que sigue muy enfadada con Sánchez por el giro con la cuestión del Sáhara Occidental, también nos va a revisar el coste en los nuevos contratos que se han firmado".

"Hay una cuestión sobre la que también han avanzado algo durante el consejo de ministros. Es la gratuidad de los trenes de Cercanías y de Media distancia que anunció el presidente Sánchez durante el debate sobre el estado de la Nación. Estará en vigor de septiembre a diciembre. Los viajeros que quieran beneficiarse de los cercanías gratis tendrán que pagar por adelantado 10 euros a modo de fianza. ¿Cómo se la van a devolver? Cuando justifiquen que han realizado como mínimo 4 viajes al mes, es decir 16 viajes en esos cuatro meses. Esto en el caso del Cercanías. En los de media distancia la fianza será de 20 euros y también hay que realizar como mínimo 16 viajes en esos cuatro meses".

"Nos va a costar al menos 200 millones de euros y que no distingue en ese clásico que tanto gusta al gobierno. Ricos y pobres. Porque será gratis para todos. Y lo tendrán que pagar después vía impuestos, los ricos y los pobres, aunque no cojan el tren. Y una cosa más que tampoco se aclaró ayer en el consejo de ministros. Sí, van a ampliar la oferta de trenes. Cualquier que coja el CERCANÍAS en hora punta sabe cómo llegan los trenes a Atocha en Madrid o a Plaza Cataluña en Barcelona. Hasta arriba. Con la gratuidad aumentará la demanda, lo que se espera una saturación mayor. A ver cómo la resuelven".