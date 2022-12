El primer sonido del día en 'Herrera en COPE': el artículo de la Constitución que propone modificar Laura Diez

Sergio Barbosa, subdirector y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el aniversario de la Constitución española aprobada en referéndum hace 44 años.

El día de hoy, "no deja de tener algo de melancolía por como está el panorama político ahora mismo. No tanto celebrando que tengamos en vigor la carta magna. Nos pilla este aniversario de la Constitución con el runrún de que ya está en marcha un proceso político para modificarla por la puerta de atrás. Lo bueno de la Constitución es que, así de entrada, no se puede modificar fácilmente. Hacen falta unas mayorías cualificadas que a veces impiden incluso cambios tan nímios como ponerse de acuerdo en cambiar el término “'disminuido'".

"Por eso, cualquier modificación, sobre todo si pretende tener algo de profundidad, debería empezar por sentar en la mesa a todos los sectores del espectro ideológico, mirándose a la cara, con voluntad de pactar y transigir. Porque la peor manera de modificar el espíritu de una Constitución es hacer lo contrario. Y no sabemos cómo acabará lo del proyecto de la izquierda española y separatismo para erosionar el régimen del 78, pero para saber por dónde pueden ir los tiros, solo hay que estar atentos a las señales y a las pistas que algunos van dejando aquí y allá", ha añadido Barbosa.

Qué artículo de la Constitución ha propuesto modificar Laura Diez

En este punto, ha recordado unas palabras de Laura Diez, una de las propuestas del PSOE para formar parte del Constitucional. "Esta señora llegó a ser asesora de la Generalitat de Cataluña. Para ser asesora de la Generalitat en materia jurídica, ya les digo yo, que muy españolista y muy jacobina no puedes ser, porque sino que no te quieren de asesora. Pero es que, además, Diez trabajó de asesora jurídica en el Gobierno de Pedro Sánchez antes de que este la haya designado para irse de jueza al Tribunal Constitucional, junto al también exministro del actual gobierno, que tramitó los indultos a los golpistas del 1 de Octubre".

Pero, ¿qué ha propuesto? "Si fuera por ellos, a poco que fuera posible, les gustaría modificar el artículo 149.1 de la Constitución. Justo el que regula las competencias exclusivas del Estado y su relación con las autonomías. Un artículo larguísimo que recoge hasta 32 competencias exclusivas del Estado, desde la regulación de las condiciones básicas para garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y sus deberes; pasando por las relaciones internacionales, la administración de justicia, el régimen aduanero, los transportes y telecomunicaciones, la producción, tenencia y uso de armas, la expedición de títulos académicos con los que poder ejercer una profesión y, ojo, la autorización para la convocatoria de referéndums. La excusa, dicen, es que el estado de Alarma y la cogobernanza sanitaria de la pandemia demostraron que la coordinación Estado-Autonomías ha quedado “desdibujada”".

¿Qué decidió el PSOE que eligió a Rodríguez Zapatero como secretario general en el año 2000?

"Y esto, forma parte de la Lista de deseos de un proyecto político que viene de largo. ¿Qué decidió el PSOE que eligió a Rodríguez Zapatero como secretario general en el año 2000? Pues que había que acabar con el mito positivo de la Transición y con el consenso amable de la reconciliación entre españoles. Ese fue el primer paso fundamental, destruir el mito de que la Transición había sido buena y, por ende, que la Constitución nacida de ella también era buena. ¿Cuál fue el siguiente paso? Pues el primer acercamiento al nacionalismo excluyente, que quiere crear su propia ciudadanía catalana, vasca o lo que sea, por encima de la ciudadanía española, fue ofrecer el Estatuto de Cataluña que saliera del Parlamento, es decir, lo que quisieran los nacionalistas", ha añadido el presentador de 'Herrera en COPE'.

Con la llegada de Sánchez, "le ha dado a esto la vuelta de tuerca definitiva. Hacía falta alguien con la suficiente falta de escrúpulos para construir una alianza a prueba de bombas, una especie de cártel político entre la izquierda y el separatismo para fraguar una mayoría política, que pueda hacer y deshacer ignorando al centro derecha. Y para eso había que convertir a los golpistas catalanes en aliados políticos y a los filo etarras que no condenan los asesinatos de ETA en alegres progresistas".

"Todo para llegar a este punto, en el que está en marcha un proceso para, habiendo colonizado casi todas las instituciones del Estado, dar otros dos golpes decisivos. Uno, apropiarse del Tribunal Constitucional, y el otro, ganar las próximas elecciones generales. Obsérvese que en todo este proceso político, de lo primero que se ha olvidado el PSOE es de la famosa igualdad entre españoles, que luego tanto pregona en otras cuestiones", ha apuntado.

Y es que, "cuestiones como la economía, donde ha vuelto a plantearse el dilema de a quién ayudar y a quién no. Ayer hubo consenso en la reunión de ministros de Economía para que las ayudas a los hogares empiecen a retirarse a aquellos que no estén, vamos a decir, "pobres de pedir". Es decir, mantener las subvenciones a los más vulnerables, pero a los que más o menos sigan llegando a final de mes, a esos quitarles según que ayudas. Y si se acercan un poco más al precipicio del que no llega a fin de mes, pues ya se verá qué pasa. Y ojo, porque Bruselas aboga además porque no se subvencionen totalmente las facturas de la luz y el gas. Es decir, quieren que una parte del recibo lo paguen los hogares al precio real de mercado. Y la luz estos días ha vuelto a dispararse. Hoy está el megavatio en 287 euros".