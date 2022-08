El primer sonido del día en 'Herrera en COPE': 5 años de los atentados que sembraron el horror en Cataluña

Sergio Barbosa, subdirector y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la última hora de los incendios declarados en varios puntos de España y el parón de Sánchez en sus vacaciones.

"Lo de Madrid fue una de esas cosas raras que están pasando últimamente, Olía a humo, se percibía en buena parte de la ciudad y resulta que la causa era un incendio en Portugal que, en su punto más corto en línea recta, está a casi 400 kilómetros de la frontera. La cosa se complicó muchísimo ayer por la tarde. En Castellón se rozó la tragedia por partida doble. Dos bomberos resultaron heridos rodeados por el fuego, mientras un tren, en la misma zona, se vio envuelto por fuego dejando una decena de heridos", ha comenzado contando el presentador de 'Herrera en COPE'.

Cinco años de los atentados de las Ramblas y Cambrils

Además, este 17 de agosto se cumplen cinco años de los atentados de las Ramblas y Cambrils: "5 años ya de aquel horror, de aquella furgoneta blanca que a traición comenzó a acelerar Ramblas abajo llevándose por delante a los peatones que simplemente estaban pasando un día de turismo en Barcelona o de compras o que únicamente estaban haciendo sus labores cotidianas. Uno de esos atentados que te ponen los pelos de punta. 530 metros, más de medio kilómetro, que se hicieron eternos y que acabaron con la vida a 13 personas, incluidos dos niños de 3 y 7 años".

"Aquel espanto de las Ramblas sembradas también con más de 150 heridos, se completó unas horas más tarde, ya de madrugada, con el tiroteo en el paseo marítimo de Cambrils en total 16 muertos. Se sabía que al menos uno de los terroristas había escapado por el mercado de la Boquería de Barcelona en la mañana y lo que se descubrió ya pasada la una de la madrugada es que cinco yihadistas andaban ya por Cambrils en Tarragona en un vehículo que se saltó un control policial y ahí otra vez el pánico la confusión y cinco tipos armados con cuchillos y lo que parece ser cinturón explosivo aunque luego resultó que eran falsos 4 son abatidos y un quinto, acuérdense, huye, por el paseo hasta que le alcanzan y le disparan.

Una semana de la aplicación del decreto energético

"Lo que también nos recuerda hoy el calendario es que se cumple una semana de la aplicación del famoso decreto energético. Ayer Sánchez hizo un alto en sus vacaciones para lucir moreno en La Palma y le faltó tiempo para contestar a Feijóo y Ayuso. Les digo yo una cosa, bien está que pida colaboración a la oposición, pero le falta autoridad moral porque él fue el que iba diciendo 'no es no'. El 25 de junio prometió que no iba a hacer cambios en el PSOE y poco después salían varios. Ahora vete tú a saber qué podría hacer cuando ha dicho que el Gobierno es estable y no va a cambiar. Se indigna y dice que los periodistas intoxican al pensar que puede cambiar el Gobierno. No sabemos qué estará pasando por su cabeza, de cara a este año y medio que le queda, con elecciones autonómicas y municipales en mayo", ha desgranado Barbosa.

Por último, en clave judicial, el PSOE exige ahora la renovación del CGPJ: "Ayer sale 'El País' diciendo que el PP de Casado firmó un acuerdo con el PSOE para renovar el CGPJ, algo que no ha sacado el PSOE hasta ahora porque era un mero principio de acuerdo, que daban por hecho que había que trabajar con la nueva dirección del partido. Así están los ánimos entre ambos partidos. Fue curioso verle hacer un alto en el camino para despreciar a la oposición y a la prensa".