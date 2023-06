El primer sonido del día en Herrera en COPE: el análisis de las entrevistas de Pedro Sánchez y Núñez Feijóo

Sergio Barbosa, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el las entrevistas de Pedro Sánchez y Núñez Feijóo.

"A este paso no llegamos al 23 de julio", comienza Sergio Barbosa este jueves, "yo estoy deseandito de que vuelva Herrera y quitarme del medio porque esto es una agonía". "Entre los que están giñaos por si pierden el poder y los que están giñaos por si no aprovechan la ocasión de gobernar, está todo el mundo de un intenso, que es para verlo", reflexiona, "de verdad, qué país". "Esta noche ha tocado sacar el metro de medir para ver cómo era la entrevista a Núñez Feijóo en el mismo programa por el que había pasado 24 horas antes Pedro Sánchez", apunta el presentador de 'Herrera en COPE'.

El comunicador señala que "de Sánchez ya está todo dicho": "No sólo nos ha mentido a lo largo de toda la legislatura, con mentiras evidentes, sino que ahora tiene el cuajo de tratar de convencernos de que no nos ha mentido, de que sólo ha cambiado de opinión y que la gente le tiene que dar el voto, como si fuera un cheque en blanco, porque él no sabe cuántas veces más puede cambiar de opinión en esta vida". "Claro, Feijóo no es así", reflexiona Sergio Barbosa.

"Tendrá muchas virtudes, pero su aproximación a la comunicación política tiene que ser diferente porque el líder del PP no tiene ese puntito crápula que tiene Sánchez", analiza, "Feijóo es más como esa gente de pose seria, que te los imaginas de pequeños jugando a ser notarios o registradores de la propiedad y la verdad es que lo ha llevado a su terreno, y ha sido una entrevista con un tono diferente al de Sánchez".

Entre los anuncios que destaca Sergio Barbosa, "han confirmado que ya sabe quién será su vicepresidenta, es decir, será una mujer, y quién será su ministro de Economía, es decir, un hombre": "Ha anunciado que, de ser presidente, Igualdad dependerá de Presidencia, ha cuestionado la actual ley Trans por cómo aborda todo lo relacionado con los menores, ha asegurado que los pactos con Vox no van a suponer ningún retroceso en la lucha efectiva contra la violencia machista, y ha dicho que está contento con los pactos que está alcanzando, remarcando que no son los únicos pactos".

"Es una cosa que le gusta mucho remarcar a los populares", apunta el presentador de 'Herrera en COPE', "más ahora, que han llegado a un acuerdo en Baleares para gobernar con el apoyo de Vox, pero sin consejeros de Vox en el Gobierno". Sergio Barbosa apunta que "el PP ya tiene de todo": "Gobierno de coalición en Valencia; gobierno en solitario con acuerdo programático en Baleares; y problemas en Extremadura a cuenta de sí al final habrá gobierno con o sin consejeros de Vox".

Mientras que esto pasa, Sergio Barbosa hace mención a las noticias que apuntan a que "los socialistas van a tratar de enredar todo lo posible en otras plazas". "Para eso, ya están jugando, con todo el descaro, con los tiempos de las investiduras en determinadas autonomías", señala, "en Extremadura, la socialista que presidente la asamblea ha dado el visto bueno para que el socialista Fernández Vara se presente a la investidura el 5 y 6 de julio": "El PSOE está en jugar con las investiduras para hacer campaña electoral".

"El fili-busterismo parlamentario del PSOE es tan evidente, que funciona en los dos sentidos, lo mismo se dan toda la prisa del mundo que se lo toman con toda la calma del mundo", destaca al mencionar que en Valencia "Ximo Puig está retrasando la constitución del grupo socialista en las cortes autonómicas, para que la investidura de Carlos Mazón se sustancie en la semana de las elecciones generales".

Pero si hay un sitio donde el PSOE "se lo está tomando con calma" es en Navarra: "En este caso, no para poner en un brete al PP, sino para no perjudicar a Pedro Sánchez". "El PSN ya no sabe qué hacer para dejar pasar el tiempo y que la investidura de María Chivite sea después del 23 de julio", recalca, "y así poder pactar con Bildu la abstención de los filoetarras". Sergio Barbosa avisa de que como "lo pueden alargar tres meses", "pues están como esos porteros que se pasan el partido perdiendo tiempo".

También recalca lo sucedido con "la socialista Meritxell Batet, tercera autoridad del estado para más inri, como presidenta del congreso": "Metió la pata con un tema candente, el tema de la vivienda". "Si tú vas diciendo que la economía española va como una moto y que ahora lo que toca es hacer un guiño a los propietarios de clase media y no prolongar la cláusula que los obligaba a mantener seis meses más el contrato, tú no puedes decir al mismo tiempo que la gente lo está pasando muy mal económicamente en la España en la que ya no hace falta prolongar los contratos de alquiler", explica.

"Pero, claro, el daño ya estaba hecho", expone Sergio Barbosa, "y ayer Yolanda Díaz estaba indignadísima, pidiendo una bolsa de papel, para respirar dentro y controlar la hiperventilación, y las ministras socialistas, como Nadia Calviño, poniendo cara de resignación": "O sea, que la moto no es tan moto como dice Sánchez... La campaña va a ser larga".

