El primer sonido del día en 'Herrera en COPE': la advertencia de Bruselas al Gobierno tras la decisión del TC

Sergio Barbosa, subdirector y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el avance de la reforma de la malversación y la sedición en el Senado y la alternativa del Gobierno para reformar el Poder Judicial.

"Buena parte de las energías y del discurso público se nos están yendo en el terrible enredo que supone tener un ejecutivo, que se ha embarcado en cosas tan peculiares como cambiar las bases del régimen del 78, por la puerta de atrás. Y eso pasa por hacerse cada vez más amigo de los separatismos que quieren cargarse el país, mientras, al mismo tiempo, ensanchas, cada vez más, la brecha con la oposición conservadora", ha comenzado la mañana.

¿Qué es lo último? "Por un lado, las cesiones a los separatistas siguen adelante, pase lo que pase y que, por el otro, ya han encontrado la 'manera alternativa' de no tener que entenderse con el centro derecha para renovar el poder judicial, después de que el Tribunal Constitucional haya abortado la última maniobra antijurídica de Moncloa. El Gobierno ha colocado su reforma del código penal en la mesa de operaciones, ha cogido el bisturí y ha dicho vale, extirpo las dos enmiendas con las que pretendía reformar dos leyes orgánicas de manera chapucera, mezcladas con otras cuestiones que nada tenían que ver, pero el resto de la reforma va para adelante. Es decir, suprimir el delito de sedición y abaratar la malversación para que a los políticos les salga más barato robar dinero público si no se lo quedan en el bolsillo, eso sigue adelante y se aprobará, definitivamente, mañana en el Senado".

"El presidente del gobierno compareció ante los medios, pero no para explicarnos cómo puede ser que mañana se disponga a abaratar la malversación, sino para seguir dándole vueltas a su operación para controlar las mayorías judiciales, que es lo que le interesa a él. Sánchez acata la decisión del Constitucional porque no tiene más remedio y porque, en el fondo, sabe perfectamente que aquí no ha habido ni golpe de estado, ni secuestro del poder judicial, ni ninguna de las barbaridades que el propio PSOE ha alimentado estos días. Pero ya anuncia que va a seguir “a por todas” y que hará “lo que haga falta” para desbloquear el poder judicial., que es lo que tiene entre ceja y ceja para que le salga bien y no tener problemas en el futuro con todas las maldades que mañana se aprobarán en el Senado", ha añadido.

En este punto, ha destacado varias observaciones: "Eso de “lo que sea necesario” hay que matizarlo bien porque el constitucional ya le ha demostrado que, lo que haga, debe ser legal y no como pretendía. Y dos, que si quiere desbloquear el poder judicial lo tiene facilísimo. Solo tiene que hacer caso a la UE, que precisamente ayer le volvió a recordar lo que tiene que hacer. Ya le dijeron en Bruselas que debía renovar la justicia con un sistema despolitizado y ayer le pegaron otro toque de atención al recordarle que "las reformas de calado requieren consultas previas". En otras palabras, ayer la Unión Europea respaldó al Tribunal Constitucional y dejó en evidencia la última maniobra del gobierno".

"La pregunta ahora es: Pedro Sánchez, que mañana en el Senado va a suprimir la sedición y abaratar la malversación, argumentado que lo hace, supuestamente, para homologarnos con la Unión Europea, ¿va a ser también muy europeo para no asaltar la justicia por las bravas? Porque si hace caso a Bruselas, y respeta los informes preceptivos, esas dos enmiendas que se ha visto obligado a extirpar con el bisturí y que mañana no se aprobarán en el Senado, deberían tratarse como proyecto de ley. Es decir, el gobierno debería ir de cara, proponer él mismo que se rebajen las mayorías del Consejo General del Poder Judicial y del Constitucional y escuchar los informes que tengan que hacer al respecto el propio Consejo o el Consejo de Estado".

Ha concluido apuntando: "Todo indica que en esto, el Gobierno no nos va a homologar con Europa. De hecho, va a pasar olímpicamente de lo que le pidió ayer Bruselas. Porque cuando Sánchez dice que van a seguir buscando la manera de salirse con la suya, quiere decir que van a volver a presentar otra proposición de ley, a través de PSOE y Podemos, que esta vez será específica para el asalto de la justicia, sin mezclar churras con merinas, pero que les seguirá ahorrando el trance de escuchar los informes preceptivos, por más que se lo pida Bruselas".