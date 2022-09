El primer sonido del día de Carlos Herrera: la recentralización de impuestos propuesta por el ministro Escrivá

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la DANA que se acerca a España y la nueva subida de tipos de interés que se espera que se apruebe hoy en Estados Unidos.

En clave política y económica, la jornada pasa por la gestión de los impuestos. "Hoy hay un argumento elemental en la información del día que se resume en 'recentralización'. ¿Va el estado autonómico a perder algunas de sus condiciones y se van a recentralizar algunas competencias? Es una recentralización de impuestos para evitar que unas ccaa sean especialmente avariciosas y, por lo tanto, se avengan a bajar impuestos, no, al contrario", ha comenzado explicando el comunicador.

Las claves del impuesto de patrimonio: en qué consiste, quién debe pagarlo y cómo lo gestiona cada autonomía Se trata de un impuesto de carácter directo y personal que grava la posesión de bienes y activos. Se paga en función de un límite de patrimonio que varía en función de cada CCAA 21 sep 2022 - 00:53

"Ha desatado la furia de la izquierda el anuncio de Moreno Bonilla de suprimir o bonificar o no cobrar el impuesto de patrimonio, amén de suprimir el canon del agua y deflactar el IRPF para evitar el efecto inflación en el tramo que tiene la comunidad. Algo tendrá de bueno cuando todos estos rapiñeros en nombre de los pobres están que trinan. El impuesto de patrimonio es un impuesto que en la CE no existe, existe en Europa en Suecia y Noruega. Es un impuesto redundante, confiscatorio que ya suprimió Rodríguez zapatero y luego se volvió a retomar. Los argumentos que repiten en los medios es que baja el impuesto a los ricos, pone en peligro los servicios públicos y hace dumping fiscal", ha analizado Carlos Herrera.

En cuanto a la propuesta del Gobierno, "propone centralizar la recaudación de impuestos en eso que se llama armonizar, que al final supone subir impuestos porque es armonizar por arriba. Luego no se atreven a armonizar la lengua. Suprimir este impuesto estaba en el programa del PP, pero este Gobierno socialcomunista está en contra de que algunas CCAA recorran cualquier senda que tenga el más mínimo aroma liberal. Ese valor no lo tienen en Cataluña cuando su Gobierno no legisla para que se cumplan las sentencias. Lo malo de estos impuestos es que hace que alguno de estos ricos se vayan y la región se quede sin el IRPF de esas personas. Chapó porque nunca una medida descargó una respuesta mediática tan barata".