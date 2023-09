El primer sonido del día de Carlos Herrera: ¿Puede incluir la amnistía de Sánchez a los Pujol?

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, si puede incluir la amnistía de Sánchez a los Pujol. Audio

"La Diada de Cataluña, esa gran mentira histórica que significa el nacionalismo catalán cada año en una forma de encontrarse consigo mismo y de pelearse consigo mismo", comienza Carlos Herrera este martes, "ayer se produjo efectivamente en este momento decisivo de la amnistía la circunstancia paradójica de que cuando menos trascendencia tiene el acto en sí, más poder tiene el independentismo catalán": "Es decir, tiene menos votos, está peleado, pero, sin embargo, es mucho más decisivo".

El presentador de 'Herrera en COPE' sentencia que, "ahora mismo, esta gente ha pasado página de la amnistía, ya la da por hecha y en lo que está es en la autodeterminación". "Lógicamente, ayer hubo toda la sobreactuación que tienen estos tipos, los de la ANC, los de Esquerra, los de Junts... Todos dándose un golpe en el pecho como los gorilas para ver quién es más independiente y más independiente", destaca el comunicador, "yo ya sé que a quién insultaban más todos los titellas que iban allí y los anarcopijos que se apuntan a todo este tipo de ese tipo de romerías".

"Pero es un engaño para los que salían con las antorchas por la calle, que es una imagen que por Europa estremece a cualquiera, gente con antorchas por la noche andando por las calles para ir a realizar determinados ritos ante determinados lugares supuestamente históricos, es algo que pone los pelos de punta", analiza Carlos Herrera. El presentador de 'Herrera en COPE' también destaca que "toda esta gente que ya les digo da por hecho que habrá amnistía porque todos los signos van en ese sentido, pero una amnistía que oiga incluya hasta los Pujol, no una amnistía para Puigdemont y su círculo íntimo".

El comunicador se pregunta que "una amnistía que si era tan buena, si están conveniente, si va a ayudar a desinflamar las calles como dice el equipo nacional de opinión sincronizada, que es ahora mismo, ¿por qué no la pensaron antes? ¿Cómo es que esta amnistía no se le había ocurrido a nadie?": "Es algo que no alcanzo a comprender, con las mentes tan claras que hay en la política española, y no digamos a la izquierda". "Pero bueno en esa cosa que se llama Partido Socialista, que no sería exactamente lo que es, ¿por que no se le ocurrió a Sánchez antes incluso antes del 23J?", sigue cuestionándose.

"Porque antes del 23 J no hacen falta los votos en Puigdemont y ahora, como hacen falta los votos de Puigdemont, y así la amnistía es una cosa recomendable y, por lo tanto, hay que empezar a buscar argumentos para que usted se los trague como un caramelo, claro", responde el mismo Carlos Herrera, "que si la convivencia, que si la desinflamación, que si la desjudicialización, que si las calles, que la mano tendida, pelillos a la mar, no ha sido nada".

El director del programa también destaca "un detalle que no es baladí": "Un detalle que no es baladí y que tiene que ver con el Tribunal Constitucional". "El Tribunal Constitucional parece que hoy decide sobre el recurso para que se cuenten los votos nulos de Madrid y toda la pinta tiene que va a desestimar el recurso del PSOE", esgrime Carlos Herrera, "porque la Fiscalía responsable de la ponencia que antes era partidaria ahora ya no lo es": "¿Por qué pasa eso? Porque a lo mejor ya tienen amarrado lo de Puigdemont y la chapuza de admitir contra viento y marea, el recuento ya no les hace falta".

"O porque se han dado cuenta de que iban a hacer el ridículo, porque eso no iba a alterar el resultado electoral y es mejor guardarse la poca vergüenza para una mejor ocasión", también analiza el presentador, "para cuando tengan que decir que la amnistía es constitucional y les conviene haberle negado algo al Partido Socialista, aunque sea algo de Perogrullo". Carlos Herrera concluye reflexionando que "cuando tengan la poca vergüenza de aceptar la amnistía como constitucional, la mayoría progre podrá decir": "Oiga, que nosotros un día le negamos al PSOE el recuento del voto; aquí nadie da apuntada sin hilo".