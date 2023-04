El primer sonido del día de Carlos Herrera: el problema de la vivienda en España y la medida de la SAREB

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el problema de la vivienda.

Antes, se centró en otro de los focos del día. "En una semana se ha perdido un 0,8% de agua. Hay seis cuencas que están por debajo de su capacidad habitual. La del Guadalquivir está en un 25,2%. Así que recemos a la Virgen de la Cueva", comenzó Carlos Herrera abordando el asunto de la sequía sobre la que este miércoles COPE presenta un informe de sus consecuencias.

También puso la lupa sobre el regreso del Rey Emérito. "Este miércoles aterriza Juan Carlos I en España. Ayer estuvo en el campo del Chelsea viendo al Real Madrid meterse en semifinales y la casa real británica no confirma el encuentro que pudieron tener. ¿Se destapará el mismo debate de la otra vez? Él viene de forma discreta, los que montamos el circo somos los medios. Es diferente que un redactor que cuente ha llegado, ha estado y se ha ido, y las televisiones que monten un espectáculo. Él no les llama, son los medios los que van. En Londres no ha tenido 40 cámaras detrás", reflexiona Carlos Herrera, "esto se soluciona viniendo cada mes. A la tercera que venga cada mes, todos los buscadores de perlas tendrán suficiente en el collar".

La comparecencia de Sánchez

"Pedro Sánchez comparece en pleno frenesí electoral para informar de los Consejos Europeos y, ya que está que hable, de Marruecos. También le preguntarán por el envío de armas a Ucrania. Una vez haya terminado, hará acopio y sacará el lado macarra, el oportunismo electoralista. Hace dos días nadie hablaba de la vivienda, por más que haya un problema. Pero la izquierda se ha interesado porque le permite no hablar de otras cosas y para montar su campaña con promesas. Después nadie se acordará", reflexiona Carlos Herrera.

Después de las medidas anunciadas, el presentador de 'Herrera en COPE' explica que "no hay tanto déficit de vivienda como lo que de verdad sucede con la dificultad de adquirir viviendas, hay falta de oferta de pisos de alquiler que el Gobierno va a acabar de agravar". "Que la vivienda sea muy cara es normal porque es uno de los pocos vehículos de ahorro. Esa izquierda que no deja a la gente ahorrar por la voracidad fiscal y que pone trabas con la miopía empresarial, es la menos adecuada para solucionar los problemas", concreta.

"Lo de la SAREB es un bluf electoral como cualquier otro, una simple cuartada para que Sánchez nos tenga entretenidos estos días y venga algún joven incauto sin que aborde los verdaderos problemas que provoca el debate sobre la vivienda", finaliza Carlos Herrera.