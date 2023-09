El primer sonido del día de Carlos Herrera: la posibilidad de que vuelva a haber elecciones

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por la posibilidad de que vuelva a haber elecciones.

Audio





"aquí falta una semana para que este mismo saludo se lo dé yo desde el Congreso de los Diputados allí estaré a las 6 de la mañana pues supongo que en la puerta han sido tantas las veces ya que hemos hecho en un programa desde el Congreso a veces hasta con un gallo y desde la puerta les diré hola qué tal buenos días hola hola qué va a pasar con Núñez Feijóo y después que pasará con Pedro Sánchez habrá investidura de Sánchez por lo civil por lo criminal en octubre o una eh una de las posibilidades que está cobrando algún tipo de fuerza esto acabará en repetición electoral en enero cada vez más los que apuestan porque eso es posible incluso bueno posible ya sabemos que es casi todo bueno incluso probable este fin de semana hemos escuchado a Sánchez desatado desencadenado asegurando que va a buscar votos debajo de las piedras y dando por hecho que va a conseguir que haya gobierno progre el gobierno progresista cosa que invita a la risa en tiendas de gobierno progresista Bruno de izquierdas una coalición de izquierdas en el que todos más o menos pues tengan ese tipo de tendencia ideológica pero claro tú ves alguno de los socios que le va a dar a este la investidura si es que se la da y te invita a la risa bueno esto es eh él cree que va a conseguirla investidura y que va a llegar a un acuerdo con Puigdemont le recuerdo que la condición de Puigdemont es que para sentarse a negociarlos votos tiene que existir una amnistía ya me la como quieran y después la condición sine qua non el autodeterminación y sus inquietante todos creemos que no lo puede hacer y cada vez son más las voces que se elevan ante la imposibilidad técnica incluso de hacerlo pero este era igual esto le da igual pero es que además le ha salido otra condición los cinco de podemos que hay han dicho que hoy Irene Montero sigue siendo menestra de igualdad o que ya vamos a ver qué pasa vamos a ver si serían capaces de salirse de la de la ecuación con tal de vengarse de Yolanda y de Pedro Bueno además Irene Montero este fin de semana temprano ha tenido el cuajo estratosférico de decir que la Ley del Suelo sí es sí fue un fallo exclusivo del sol o sea es esto es maravilloso por qué le echa la culpa a la ministra de Justicia por no repasarle las tareas a ella no es que sean una banda de taradas es que además son una banda Inés solidaria entre ellos mismos pero bueno qué es lo que me hace decirles que la posibilidad de unas nuevas elecciones parece que el 14 de enero está más cerca de lo que parece pues que me Puigdemont ha dado ha vuelto a recordar quién es aquí el que manda quién es aquel que pone las condiciones le ha dicho a Sánchez que las condiciones se los pone él y no al revés ha utilizado el símil bancario oiga usted bien aquí a pedir un préstamo porque usted necesita el préstamo y usted puede pedir que el interés no sea muy alto y que el préstamo tenga carencia y tal igual pero el que pone las condiciones es el que concede el préstamo claro esto las palabras textuales son creo que alguien se está confundiendo no somos nosotros los que necesitamos apoyos para la investidura a ver si nos enteramos las condiciones no las pone el que necesita ayuda hombre esto es de cajón claro es verdad eh con lo cual si algo queda claro de las palabras de Puigdemont es que Sánchez miente en su planteamiento la amnistía es únicamente para seguir gobernando nada más que para eso bueno pues dice Sánchez que va a haber gobierno progresionó sí o sí y que para ello buscará votos debajo de las piedras está desatado está desatado ahora esto de la igualdad entre hombres y mujeres muy interesante porque esta es una de las grandes mentiras que está lanzando porque él sabe que en realidad es todo lo contrario porque el gran enemigo de la igualdad Sánchez si tú destrozas la igualdad entre españoles que igual daba ver entre hombres y mujeres me gustaría que me contara aquí igualdad habrá entre un hombre un hombre de San Sebastián y una mujer de Murcia pero si el PSOE destroza los cimientos de la igualdad ante la ley me quiere decir que una mujer manchega va a ser igual que un hombre catalán de ninguna manera este tipo debería ser más sincero y reconocer que va a trabajar para ella e igualdad entre los hombres y las mujeres que vivan dentro de un mismo cortijo autonómico pero que entre comunidades claro que iba a haber una serie de privilegios innegables para los mismos de siempre que son los que se reunieron el otro día en balerlo la foto de los Jones y los del PNV vamos coalición progresista donde las haya"