El primer sonido del día de Carlos Herrera: por qué los fondos europeos suponen un problema para el Gobierno

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la justificación ante Europa de cómo se están repartiendo los fondos europeos que recibió España de Bruselas conocidos como 'Next Generation'.

"Es una de las chapuzas que retrata perfectamente a este Gobierno", comienza el comunicador. Herrera explica lo que puede suceder con esta "ingente cantidad que llega de Bruselas para revitalizar economías y salir del bache de la pandemia". "Nos quedaremos con la cara de tonto de aquel que ve pasar una oportunidad y no se monta en el tren", avisa.

Herrera comenta que "al Gobierno le están empezando a entrar sudores fríos porque el reparto no es que vaya lento, es que está anquilosado": "El Gobierno reconoce a sí mismo que hay retraso en las ejecuciones". El presentador de 'Herrera en COPE' explica que mientras "aquí no se hace más que presumir del dinero de Bruselas", la realidad es que "no se han gestionado más de 40 millones al mes cuando deberían de moverse 2.000".

"No será por falta de funcionarios en los ministerios y lo que le cuelga a los ministerios", destaca el director del matinal. Herrera se alarma porque "Bruselas luego te pide explicaciones al detalle, euro por euro, a dónde ha ido a parar". "El sistema de control tiene un sistema informático que ha resultado ser un churrete y obliga a mandar los datos en documentos de Excel", desvela el comunicador.

El presentador anticipa que "Bruselas ya está maquinando cuánto quitar de esos fondos si no se da detalle convenientemente del dinero invertido". Aunque, se alivia Herrera, "no nos han congelado la siguiente entrega de los fondos", el comunicador señala que "la ejecución de los PERTE deja que desear". Por último, el director del programa sentencia que "nos examinan en diciembre y a estos les han entrado los sudores fríos".