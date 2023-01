Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el pacto que ha propuesto Alberto Núñez Feijóo para que gobierne la lista más votada y el resto de su propuesta de "calidad institucional" en el Oratorio de San Felipe Neri, en Cádiz.

"Núñez Feijóo se fue a un lugar crucial en la historia de España. Desde ahí se escribió 'La Pepa', estableciendo una de las páginas más bellas de la libertad y el progreso del país. Presentó un plan de medidas, un contrato que el líder del PP ofrece a los españoles. Ojo con los contratos. Porque se cumplen, o se cumplen. Y si no se cumplen, eso le pesa a uno permanentemente a sus espaldas. Ha dicho: si me votáis, me comprometo a poner en marcha 60 medidas", reflexiona el presentador de 'Herrera en COPE'.

Feijóo presenta 60 medidas para la regeneración institucional en el Oratorio de San Felipe Neri, cuna de la Constitución de 1812: ni decretazos ni el falcon https://t.co/dnY5PQiqPc — COPE (@COPE) January 23, 2023

El director del programa concreta esas "medidas": "Fundamentalmente, son desmontar todo lo que ha hecho este felón, y lo que puede seguir haciendo durante este año, con presidencia de la Unión Europea incluida". "Son medidas que van de cosas muy sensatas, que son perfectamente aplicables a cosas que jamás se van a poner en marcha", explica. ¿Por qué? "Pues porque la aplicación requiere de un consenso que ahora es imposible".

"La lista más votada"

"La más llamativa es que gobierne la lista más votada", apunta Herrera: "Eso tiene cosas razonablemente buenas y no tan razonablemente buenas". "Ha renunciado a proponer que eso se aplique en elecciones generales, porque eso significaría modificar la Constitución, limitándolo a Ayuntamientos proponiendo que se hagan reformas legales que son más sencillas que cambiar la Constitución", explica el director del programa.

Para Herrera, "hacer que gobierne la lista más votada" es "un clásico". "Siempre vuelve, pero que todos los partidos suelen defender cuando creen que les pueden beneficiar", apunta: "En las generales le podría beneficiar a Feijóo, pero desde luego les perjudicaría en comicios locales. España está llena de ejemplos en la que la lista más votada no gobierna". "Esto no ha suscitado mucho entusiasmo ni siquiera entre los barones populares, como Díaz Ayuso, que propone una segunda vuelta y que la propuesta que gane tenga un premio de no tener un consistorio en contra, que no te deja hacer ninguna cosa", reflexiona.