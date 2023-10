El primer sonido del día de Carlos Herrera: por qué se enfadó Repsol y las consecuencias que tiene

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por las razones por las que se enfadó Repsol y las consecuencias que tiene.

"Ayer surgió la rebelión, vamos a llamarlo así, de Repsol. ¿Por qué se enfadó Repsol? Pues porque PSOE y Sumar han llegado al acuerdo de mantener el impuesto a las energéticas, un impuesto que, según Repsol, es ilegal, inconstitucional, discriminatorio y, además, era temporal, extraordinario. Han dicho: no, vamos a hacerlo ya del todo. El consejero delgado de Repsol lo ha dejado claro: la falta de estabilidad regulatoria y fiscal podría condicionar nuestras futuras inversiones industriales en el país".

"¿Eso qué quiere decir? ¿Que estaría pensando en Portugal, que es un país bastante más sensato? Pues a lo mejor. Repsol es la empresa que más impuestos ha pagado del Ibex 35 hasta septiembre, más de casi 11.000 millones de enero a septiembre, cerca del 70% de sus impuestos que ha pagado. Lo ha hecho en España. Repsol es una empresa que tiene 18.000 trabajadores, la mayoría de ellos en unas condiciones mejores que la media de los trabajadores en España, que paga un impuesto de sociedades del 37%, estando el nominal aplicable en el 25%, que invierte el 82% de sus beneficios, el 41% en España".

"Repsol ha ahorrado más de 100.000 millones en lo que va de año, 20.000 pequeños accionistas que la mayoría viven en España, que en el 2024 recibirán como 0,4 euros por acción, casi un 15% más que el año pasado. El gobierno, cuando castiga con esas inestabilidades, que es lo que viene a denunciar Repsol, a quien castigamos es a los accionista. Una empresa que está creando desarrollos de productos industriales bajos en carbono y aumentar la cartera en renovables, que es lo que pide además el Gobierno a las empresas. Pero para que todo eso funcione, hace falta un marco regulatorio fiscal estable".

"¿o es que no nos acordamos de Ferrovial? A mí me da la sensación, escuchando y por lo que conozco, que esto no va de farol porque es una persecución a las empresas. Las pequeñas y las medianas empresas, tranquilas, que sufrirán el mismo zarpazo si el gobierno compromete la competitividad de las empresas, que es lo que hace que su capitalización baje y lo más fácil entonces es irse o facilitar que entre capital extranjero y que las controle. ¿O no se acuerdan ustedes de lo que pasó con Endesa? ¿O no se acuerdan de lo que ha pasado recientemente con Telefónica?"

"El Impuesto Especial sobre energéticas dice el gobierno que va a dejar de ser temporal, entonces es legítimo que cada cual busque el mejor escenario para sus accionistas, claro. Esto rápidamente lo cogió el gobierno y dice: esto es una rabieta, pero por favor, si están ganando mucho dinero. Una empresa ganando dinero, hay que ver. Es terrible, montan empresas para ganar dinero. Repsol vive de la innovación, vive de hacer grandes esfuerzos en inversión para generar empleo industrial de calidad, el empleo que necesitaría España y no el de chichi y nabo a tiempo parcial que hemos visto en la EPA".

"Si tú vas a invertir mucho dinero o a reinvertir en esos proyectos tus beneficios, si ves que el gobierno de lugar en el que estás te va a sablar con impuestos, pues te llevas la inversión de aquí. La gente se puede mover y cuando te llevas la inversión, te llevas la riqueza y, desde luego, un inversor, un fondo de inversión, los que invierten ahora mismo que también son la acumulación de muchos pequeños inversores, se lo piensa muy mucho".