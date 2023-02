Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la tensión que se vive en el seno del PSOE tras los últimos acontecimientos relacionados con la ley del 'solo sí es sí'.

"Estamos en un momento de estropicio político, con un Gobierno que no se entiende ni a sí mismo, un presidente maniatado, errores técnicos y dogmáticos de una entidad alarmante... Nos preguntamos cómo algunos ministros pueden seguir siendo ministros, singularmente ministras. Y el olfato dice que esto no da para más. Está en un punto de no retorno", explica Herrera.

El presentador de 'Herrera en COPE' cree que "da igual lo que hagas, estás condenado". Es por lo que "corre el fantasma en forma de comentario bien reflexionado de que Pedro Sánchez podría no presentarse en diciembre". "Él sabe que puede no ser electo y que no ganar las elecciones dificulta su carrera internacional. No es lo mismo presentarse habiendo sido humillado en las urnas y tras un esperpento político", abduce el comunicador.

El terremoto y el 'solo sí es sí'

Carlos Herrera también puso el foco en sus primeras palabras de este miércoles sobre la situación en Turquía y Siria: "Las cifras del terremoto son espeluznantes. Más de 48 horas después, estamos en el momento crítico de encontrar a personas con vida. Uno de los dramas es que se ha producido lejos de las zonas turcas con más recursos y en una Siria inmersa en una guerra civil. Se están produciendo pequeños milagros en forma de que algunos jóvenes consiguen sobrevivir bajo los escombros".

Por último, regresó a la política nacional para hablar de la ley de libertad sexual. "La reforma del 'solo sí es sí' nos está brindando un espectáculo increíble", sostiene. "El grupo socialista se persona en el Congreso para tumbar un proyecto de ley de los socialistas. Si esto no es para decir qué gobierno es este, ya no puede ocurrir nada más. Están tan borrachos de relato que se diría que han llegado al final del camino", sentencia Herrera, que cree que "el que peor lo pasa es el PSOE, que se está dando cuenta de que aprobó una ley que no se leyeron".