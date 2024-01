El primer sonido del día de Carlos Herrera: la nueva portavoz del PSOE, Esther Peña, defiende la amnistía

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por la nueva portavoz del PSOE, Esther Peña, defendiendo la amnistía.

"El revolcón que le ha dado el Tribunal Supremo a Grande-Marlaska, qué hombre, vamos a ver, juez, juez de proceso y profesión con notable prestigio, asegura muy convencido que la devolución de menores marroquíes en el 21 tras la avalancha de Ceuta fue totalmente legal. Y que luego venga al Supremo y te diga que no, que violó la Ley de Extranjería o Marlaska sabe menos de juez o aún conociendo solo la ley fue capaz de hacer la vista gorda".

"Es verdad que en aquel momento aquello fue una crisis muy puntual y violenta, porque fue una invasión en toda regla y Marlaska optó por la respuesta más rápida, que es de la misma forma que habéis entrado. Abro la puerta y os echo. Pero el Supremo ha dicho bueno, sí, sí, muy bien, pero la Ley de Extranjería dice que a uno que llega hay que llevarla a la comisaría con un abogado y yo me interpreté, pues un varapalo así obligaría a dimitir al ministro que a lo mejor hizo lo que debía".

"Es muy difícil estar en ese momento, en esa crisis muy concreta, pero no somos, no somos un país normal. España debería exigir a Marruecos que no se gaste ni un céntimo en armamento, en inversiones energéticas, mientras tenga desamparado un solo menor de los que nos manda, a veces en tropel por las malas. Pero veremos qué cola lleva todo esto a todo".

"El Supremo también ha sido noticia, porque ese tribunal ha dado el primer paso para poder llevar a juicio a Puigdemont, que es lo que ha hecho preguntarle a la Fiscalía si considera que debe investigar por terrorismo al golpista fugado, tal y como le solicita al juez de la Audiencia Nacional García Castellón. Es un trámite, Lo tiene que hacer".

"Recibe el Supremo la petición de la audiencia y le dice Fiscalía, ¿tú cómo lo ves? La Fiscalía está a manos de Sánchez, que está loco por defender a Puigdemont. O sea que ya veremos que es lo que dice el juez García Castellón aprovechó el auto en el que ratificaba los indicios para juzgarle a este tipo para hacer un traje a la Fiscalía por estar tan descaradamente posicionado en la defensa del golpista".

"Y ahora les contaré en la defensa del golpista que acaba de hacer el Partido Socialista. Es un primer paso que tiene al gobierno y a los socios. Muy bien, quieto de ahí al ataque de la feroz Teresa Rivera, que llegó a acusarle de prevaricador porque actúa por motivaciones políticas".

"Pero bueno, ya saben como son estos desahogados. Ellos montan su relato y el último en decir algo tan grave como que en España hay jueces que prevalezcan por motivos políticos ha sido el ministro de Incultura, Ernest Urtasun. ¿Se está refiriendo a su ínclito José Ricardo de Prada, el de la sentencia de la Gürtel?"

"Porque a lo mejor ahí sí que estuvo apercibido en su día. Había algún tipo de prevaricación. Alguien debería coger de la oreja este pijo progre barcelonés, llevarlo a un juez. Claro. Hay que presentar las pruebas de que se basa para acusar a los jueces de prevaricación en alguna prueba. Lo que tienen que hacer no es decirlo así, sino presentarse en un juzgado. Lo contrario es difamar y difamar. Es muy grave".

"Pero la izquierda ha llegado a un punto en que ya les da igual ocho que 80. Les decía, no solamente va a ser la actuación de la Fiscalía a buen seguro. Y bueno, llevamos una sorpresa en el asunto del juicio, del juicio a este individuo. Es que también con su nueva portavoz, Esther Peña, nos dio una masterclass. Este partido que ha hecho una convención política para quitarse allá de encima todos los remilgos y las incomodidades, por haber metido a los españoles en campaña electoral, por estar cargándose la separación de poderes, por haber abdicado de su defensa de la igualdad".

"Ha hecho un viaje tremendo de la igualdad por narices, de cuando era marxista a la igualdad en democracia, cuando era un partido socialdemócrata jacobino, a la igualdad está muy bien, pero sólo entre la chusma que no pertenezca a autonomías privilegiadas, que es en lo que estamos ahora".

"¿Qué me dicen de la desvergüenza con la que esta individua dice, de los que por algún motivo se tuvieron que marchar? Vamos a ver, delincuentes, fugados de la justicia, No, pobrecitos, que se fueron porque se tenían que ir. Lo que está pasando, todo lo que tenemos que escuchar en esa época, políticas de un desahogo que no deja de sorprender a nadie. Pero no se preocupen, que hay más".