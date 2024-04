El primer sonido del día de Carlos Herrera: los resultados de las elecciones del País Vasco

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por los resultados de las elecciones del País Vasco.

"Señoras, señores, me alegro. Buenos días".

"Hola. Celebro saludarles en este lunes 22 de abril de 2024. Felizmente recuperado de una lesión, me ha tenido tres días encamado, pero que finalmente, gracias al trabajo certero de los especialistas, ha podido remontarse. Aún quedan algunas consecuencia de todo ello. Pero bueno, vamos a ver".

"El lunes 22 de abril del 2024 ayer vivimos la última de abono de feria de la Maestranza de Sevilla, la Feria de Abril. Hoy queda la novillada que a San Miguel de Damasceno y ayer era la tarde de los Miura en los asuntos de leyenda. Y son toros de leyenda porque siempre han sido igual toros muy serios y muy complicados".

"Es muy complicado torear un Miura. Ojo que con Miura ha salido gente por la puerta grande. No nos olvidemos nunca de mi llorado e inolvidable Sanluqueño, Pepe Limeño Bueno, ayer eran así exactamente esos toros".

"Una oreja para Saúl Fernández, que estuvo valiente, entregado, le sacó petróleo a un toro muy complicado y que se pidió una oreja para El Fandi, que es un gran lidiador y es un hombre desde luego que vistoso en las banderillas, como poco y conocedor de cada uno de los terrenos".

"Pero la gente de que iba a ver también yo especialmente, era Manuel Escribano. Escribano firmó una hombrada, una, una auténtica hazaña el día de los Vitorinos, jugando con una cornada que usted al menos tendría un mes en la cama, salió en el segundo toro y volvió a recibir a puerta gayola a los toros, como hizo ayer".

"Por cierto, que todos los que salieron, además reservó en él se quedaba el toro plantado delante del torero, que estaba de rodillas delante y diciendo o te parto la cabeza, o embisto o doy una vuelta. Bueno, en fin, estuvo muy valiente, no tuvo premio, pero sí el cariño y el reconocimiento del público, porque es un un tío que se viste por los pies".

"Bueno, lo del País Vasco pues más o menos le diré más o menos lo que se esperaba, más o menos lo que se aventuraba, incluso lo que se pronosticaba por las casas de sondeo. Hay un empate entre PNV, Bildu, que son dos formas un tanto diferentes de ver la misma cosa".

"Y por detrás, un partido socialista que guarda los muebles, un PP que asciende un Podemos que desaparece, un sumar que se consume y un VOX que aguanta Lo que pasó la noche de ayer o durante todo el día de ayer no deja de ser como una confirmación de que las cosas sí están cambiando y de que está acelerando ese cambio".

"Pero a ese tren todavía le falta alguna estación por recorrer. Ayer todos se quedaron en la penúltima parada, con lo cual, bueno, que más o menos ayer se quedó satisfecho. Unos, los de Bildu, que no tienen prisa porque ven que en cuatro años pegan la estocada definitiva y otros porque aplazan el sorpasso ese que les pasará por encima durante otra legislatura que más o menos han aguantado el tirón".

"Digamos que han ganado como la Leti en la prórroga y el oferente colocó el cero en la Moncloa. Pero la Moncloa respiran hoy tranquilos porque podrá rehabilitarse el Gobierno PNV - Partido Socialista. Bildu no va a poner demasiadas pegas. No se va a sentir traicionado porque el Partido Socialista no les dé el gobierno a ellos. Porque la coartada para justificar es clara".

"Habéis empatado escaños, pero el PNV gana en votos, lo cual es cierto. Más votos PNV y el reparto por escaños en el País Vasco es muy diferente a muchos otros lugares, porque cada territorio histórico Vizcaya, Guipúzcoa y Álava tienen los mismos representantes, 25".

"Sin embargo, está mucho más poblada Vizcaya que Álava, lo cual el voto de una vez vale cuatro veces. Pero bueno, los de Bildu tampoco pondrán muchas pegas, porque esta gente, ya lo digo, no tiene prisa e piensa a largo plazo. Les da pánico tener que gobernar antes de que ese sorpasso al PNV esté maduro".

"Porque lo poco que han gestionado hasta ahora la Diputación de Guipúzcoa, el Ayuntamiento de San Sebastián o de Pamplona ha sido un desastre. Un desastre que ya verás tú cuando tengan que gobernar si lo hacen en el País Vasco".

"Vamos a ver, para el cortoplacismo de Sánchez es una buena noticia, una forma de tomar aire antes de enfrentarse a las elecciones que más complicadas tiene, que son las catalanas, que son las próximas. Es una inquietante noticia para la dignidad de la política, porque el gran titular de anoche no es que el PNV salve el Gobierno vasco por los pelos".

"La noticia es que el mundo proetarra, proetarra, hay que recordarlo, proetarra, ha logrado los mejores resultados de su historia gracias al blanqueamiento del PSOE de Sánchez. El mundo de ETA tradicionalmente se movía en el margen de los 200.000 votos, voto arriba o abajo. Ahora está en 350.000, pero que 350.000".

"Claro, es que el País Vasco son dos millones de personas que caben en la provincia de Málaga. Pero claro, es un núcleo y radiador de muchas cosas, a veces malas, a veces buenas. Tras el blanqueamiento de Sánchez, Bildu logra casi 100.000 votos y seis escaños más. El PNV 27, perdiendo cuatro, Bildu 27, ganando seis".

"El Partido Socialista ha ganado dos, 12 escaños, y el PP ha ganado uno, siete escaños. Sumar debutaba como formación, pero sólo retiene 1/6 de los escaños de Podemos y Vox. Como les decía, mantiene el escaño, así que el resultado es un Parlamento vasco más soberanista que nunca".

"También esto, paradójicamente, se produce en el momento en el que las reivindicaciones independentistas han estado más en segundo plano que nunca. Hasta Bildu ha dedicado más espacio a la política social por encima del otro. Pero son sabedores de que plantear la independencia como tema principal les dificulta".

Y saben ustedes que de los 2 millones de personas que viven en el País Vasco, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, independentistas que estarían dispuestos mañana a la travesía del desierto que supone la independencia de una pequeña región aislada de Europa, en manos de unos cafres como estos, hay un puñado que se llena la boca de independentismo".

"Hay muchos en Cataluña, todos cuantos quieren, pero de verdad, de verdad. Aquello de que que el Señor te condene haciendo que se cumplan tus sueños hace que muchos se tienden la ropa por el PNV, su soberanía y empiezan a utilizar las palabras soberanismo o lo que me está hablando de un soberanismo, que cuando yo tengo el amparo del Estado español, que de vez en cuando hago con él un acto conjunto".

"Pero yo soy soberano en mis decisiones y yo digo lo que. Bueno, pues eso ya prácticamente lo tiene que soñar políticamente muy bien. Cataluña ve igual que las regiones, que las comunidades que así lo desean, pero fuera del amparo del Estado español".

"Ya quisiera ver yo de verdad los independentistas, que el caso es que los datos fríos dicen que el soberanismo, que ya veríamos lo que el soberanismo tienen de verdad de independentismo, tiene el 67% de los votos, el 72% de los escaños, 54 diputados sobre 75 y un total de 700.000 votos".

"Y luego ya si quieren, hablamos de quién ha sido el más votado en las provincias vascas y esas cosas y alguna de las declaraciones del día. Pero este es un dibujo rápido hecho al carboncillo, que no al cabroncito. En esta primera toma de temperatura, en el día de hoy, lunes 22 de abril del 2024".