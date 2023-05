El primer sonido del día de Carlos Herrera: los resultados del 28-M, la debacle del PSOE y de Pedro Sánchez

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por los resultados del 28-M que aupan al Partido Popular y dejan tocado al PSOE de Pedro Sánchez.

"¿Cómo queda el Partido Socialista después de la noche o del día de ayer? Ciertamente en una situación comprometida", comienza Carlos Herrera este lunes post 28-M, "porque los resultados del día de ayer lo que avisan es que, salvo que alguna recomposición milagrosa se realice en el seno del Partido Socialista, en diciembre la debacle personal de Pedro Sánchez, y no digamos la izquierda, será antológica". "Desde 2011 no se dio un vuelco tan grande y un movimiento tectónico tan contundente en la política española", remarca.

El presentador destaca que "el PP arrebata 26 autonomías al PSOE, siendo una de ellas la estratégica Comunidad Valenciana, y alguna de las principales capitales de España, siendo algunas de ellas las muy preciadas de Sevilla y Valencia": "La debacle para Sánchez es prácticamente absoluta, y no solo porque el PSOE solo sea capaz de conservar a duras penas Asturias, Canarias Navarra y Castilla-La Mancha, sino porque hay que tener en cuenta varias consideraciones".

"Anoche se firmó la defunción de Ciudadanos, por lo que la derecha deja de tener tres cabezas, para tener dos", señala Carlos Herrera, "Vox ha tenido buenos resultados, pero el PP es el que puede capitalizar claramente la victoria, absorbiendo buena parte de los votos de Ciudadanos y acercándose a dimensiones parecidas a las que tuvo antes de que Ciudadanos irrumpiera con fuerza en la política española".

La siguiente clave que da Carlos Herrera es que "la autonomía en la que el PSOE ha retenido la mayoría absoluta es, precisamente, lo que más daño le puede hacer a Sánchez". El presentador especifica que es "porque es Castilla-La Mancha": "Lo que convierte García Page en una suerte de alternativa al sanchismo, la prueba de que alejarse de Sánchez renta más que acercarse a Sánchez". "Aquellos varones que no han sabido alejarse lo suficiente de Sánchez, han sucumbido", explica el comunicador al que le "sabe mal por el aragonés Lambán, que lo intentó".

Las consecuencias también pasan porque "a Sánchez se le puede complicar la relación con él siempre necesario PNV, porque anoche comprobó lo mal negocio que fue traicionar al PP el día después de haber pactado unos presupuestos con Rajoy, para apoyar la famosa moción de censura". "La bola que Sánchez le ha dado a Bildu en el Congreso, el blanqueamiento que ha dado a Bildu en el Congreso ha servido para que los filoetarras adelanten al PNV en Guipúzcoa, incluso en Álava", explica.

"Otro socio necesario del Frankenstein cómo es Esquerra Republicana de Cataluña también puede haberse quedado escarmentado de retozar con el PSOE en el Congreso, visto el guarrazo que se ha dado en Cataluña", reflexiona Carlos Herrera, que manda "saludos a Junqueras": "Han visto que su relación con el PSOE la renta más al PSC, ha sido el más votado en Tarragona, en Lérida y en Gerona". "Junts han sido los más votados en Barcelona capital", es decir, "estamos ante una enmienda al Gobierno brutal".

Carlos Herrera cree que "desde el momento en el que Sánchez esto lo plantea como un yo o el caos, podía verse de venir": "Que la crítica al sanchismo tan contundente en España iba a acabar pasando la factura, el único que no se dio cuenta fue Tezanos y las golferías que Tezanos han venido realizando al frente del CIS habrá que pedir algún tipo de responsabilidad por ello porque lo maneja todo con dinero público y eso sí que es una malversación". "Lo que ha venido realizando este individuo, pero la absoluta desconexión que Moncloa y los estrategas del PSOE tienen ahora mismo de la realidad social del país es cósmica", reflexiona.

El comunicador se centra "en Navarra", donde "habrá un marrón para el PSOE": "Porque, para conservar ese Gobierno, van a tener que refrendar su alianza con Bildu, cosa que no le vendrá bien a Sánchez de cara a las generales, y veremos si el precio para que María Chivite siga siendo presidenta da el Ayuntamiento de Pamplona a cambio para Bildu".

"También hay una lectura que puede hacerse esta mañana que es de verdad inquietante", reflexiona Carlos Herrera, y es que "a pesar de tener un líder mentiroso, un embustero descomunal, sin credibilidad alguna, que ha indultado golpistas, que ha rebajado la malversación, colonizado las instituciones, pactado con Bildu, con un PSOE al que han pillado comprando votos y hasta con un presunto caso de secuestro, todavía hay más de seis millones de personas en España con el cuajo suficiente como para votar a este PSOE": "Lo miras así te das cuenta de lo difícil qué es nuestro país en el plano político".

Para Carlos Herrera, "el caso es que el gran triunfador de la noche, en Ferraz ya no podrán hacerle la broma que va a durar menos que Casado, es Núñez Feijoo, que ha querido lanzar un mensaje muy centrado en la batalla de las generales". "En el otro lado", expone el comunicador, "en la calle Ferraz, funeral, ni un alma en la calle y Sánchez refugiado en La Moncloa". "Con no soltar a mil violadores, no pactar con terroristas no arrepentidos, con no tener a un secretario general y presidente del Gobierno que no tiene palabra, que miente más que hablar y con no maquillar datos económicos, fíjate si tenéis margen para hacer las cosas mejor", finaliza.