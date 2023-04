El primer sonido del día de Carlos Herrera: los nuevos datos de beneficiados por la ley del 'solo sí es sí'

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por las nuevas cifras de beneficiados y excarcelados por la ley del 'solo sí es sí'.

"Resulta que el Consejo del Poder Judicial estaba de siesta, se ha tomado una siestecita, durante un tiempo y no ha actualizado los datos de la puesta en libertad de violadores, agresores, pederastas y demás fauna, como consecuencia de la ley del 'solo sí es sí'. No se ponen de acuerdo en arreglar y sigue siendo una razón por la cual se echan los trastos las dos facciones del Gobierno a la cabeza. Han actualizado finalmente, después de que pareciera ya sospechosa una siesta tan larga, un sospechoso silencio que pesaba sobre el recuento", comienza Carlos Herrera.

Las cifras indican "que los violadores que han sido excarcelados son 104 y los que siguen en prisión, pero que saldrán antes de lo previsto son 943". "La cosa va a seguir desde luego a los que lo pidan y ya les ha afectado esta ley, como dijo el insolvente de Patxi López, no se puede hacer una ley nueva y meterse en la cárcel, así que todos estos le deben su libertad a la ley del 'solo sí es sí' que incomprensiblemente un equipo de taradas del Ministerio de Igualdad elaboro y el equipo de cómplices del Partido Socialista permitió", reflexiona.

La violencia

"Como son incapaces de todo, siguen sin ponerse de acuerdo desde un elemento que ellos consideran elemental en el caso de Podemos que es la violencia ejercida", explica Carlos Herrera. "Si se atiende a la violencia, entonces lo que se hace es dejar de darle importancia al consentimiento o no de la mujer", reflexiona, ya que "la violencia ejercida en este tipo de agresiones no sirve para determinar la gravedad de una agresión". "Si luego ya tú le quieres llamar abuso, pero no te metes en el jaleo en el que te has metido y además que les advirtieron que iba a pasar", finaliza.