Expósito: "La cifra real de beneficiados por la 'Ley del sí es sí' es de casi 1.000, 100 sueltos en la calle"

Audio

El espectáculo en el Consejo de Ministros debe ser inenarrable. A saber. Pedro Sánchez hace pinza con Yolanda Díaz contra Irene Montero e Ione Belarra. Yolanda Díaz lo que quiere es cargarse a Sánchez. Ione Belarra e Irene Montero obedecen sumisas al amado líder de Podemos, Pablo Iglesias que puso ahí a todas ellas (incluida Yolanda Díaz).



Nadia Calviño o Margarita Robles tampoco las soportan (y viceversa). Garzón y un señor puesto por Ada Colau deambulan por ahí, el de Agricultura Luis Planas o la de Justicia, Pilar Llop, también dicen que siguen siendo Ministros. Las susodichas Ione e Irene están que trinan con Garzón, Súper Yol y el de Universidades.



Y luego hay una serie de señoras en Fomento (o como se llame), Ciencia, Educación o Administraciones públicas que no conoce nadie. ¡AH! y dos Ministros nuevos en Sanidad e Industria.



Y la guinda, Pedro Sánchez no se fía ni un pelo de Yolanda Díaz. Y así se cierra el círculo.



Hoy, Consejo de Ministros, por eso de tocar las encuestas. La fontanería de Moncloa la ha sacado a la rueda de prensa. Y bla, bla, bla, con las medias tintas, nadando y guardando la ropa, midiendo hasta las comas pensando solo en su resultado electoral.



En éstas que, como quien no quiere la cosa, ya van más de 860 agresores y abusadores sexuales que se han beneficiado de rebajas en sus penas por la ley del 'sólo sí es sí'. Y les da exactamente igual. Al Consejo de Ministros en pleno les da lo mismo.



Pero ¡ojo! que hablamos de una cifra provisional porque faltan los datos de Audiencias Provinciales como Madrid o Barcelona. Leo en ABC que la cifra real son casi 1.000, mientras que los que han quedado sueltos, en la calle, por tu parque o por tu escalera, son alrededor de 100.



100 violadores o abusadores sexuales libres. Sueltos por culpa de una ley dictada por el ministerio de Igualdad, aprobada por el Consejo de Ministros y ratificada por mayoría absoluta del Parlamento. Y no pasa nada. Y siguen haciendo el paripé sin pensar un segundo en las víctimas de esos condenados y no te digo en las posibles víctimas de esos liberados.



Y siguen con sus cálculos electorales porque es lo único que les importa. A las unas y a los otros. A las otras y a los unos. Haciendo desde el Gobierno oposición a la oposición y calculando de donde sumar para arañar un escaño y pactar con Esquerra en Cataluña y con Bildu en el País Vasco.



Por cierto, no creo que el resultado lo permita, pero como les dé la suma en el País Vasco a socialistas, Batasunos y Podemos... que se vaya preparando el PNV para probar de su propia medicina. Y si no... al tiempo.



A pesar de las puñaladas, de que no se soportan, de las pifias y las cagadas... a pesar de la total desconfianza entre los unos y las otras (o viceversa)... pactarán. Si les da la suma... pactarán.



No cabe ninguna duda. Porque Junqueras y Otegui necesitan a Sánchez en el Gobierno y porque Súper Yoli no ha empatado con nadie. Y porque Pablo Iglesias y sus súbditas, si no es con Pedro, ya me contarás de donde van a trincar para pagar el casoplón de Galapagar.





¡Ah! Y mi posdata:



El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, ha dicho esta mañana que antes de las elecciones generales presentará su plan para un nuevo referéndum, con toda la cursilería posible lo llama "acuerdo de claridad".



Lo dicho con amigos y socios así, ¿para qué quiere uno enemigos?