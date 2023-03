El primer sonido del día de Carlos Herrera: los correos de Ramón Tamames para preparar la moción de censura

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la moción de censura de Vox y Ramón Tamames al Gobierno de Pedro Sánchez.

Antes, habla del panorama internacional: "Nos vamos a entretener teóricamente, digo teóricamente, por la visita de Xi Jinping a Putin que tiene una trascendencia notable. Los chinos, desde que han reanudado las relaciones diplomáticas entre saudíes e iraníes, están que no respiran de lo felices que están por haber asumido esa especie de liderazgo regional. Como China quiere que Rusia no pierda del todo la guerra de Ucrania, porque eso es darle mucho sitio a EEUU y Rusia depende de China que le compra de todo, hidrocarburos, materias primas y además todo a precios especiales, pues ya le va bien que la cosa siga así. Si quiere, mediará en el conflicto, acorde a lo que significa ser una gran potencia".

La moción

"De la moción, ¿qué quiere que le cuente? Es una moción tan peculiar. Hay tantas visiones acerca de esta moción defendida por un señor que ha sido comunista contra Pedro Sánchez, propugnada por un partido de la derecha radical o cafetera, vamos a llamarlo así porque me niego a llamar extrema derecha a Vox, y con la abstención del Partido Popular y la indignación del Partido Socialista porque el Partido Popular se abstenga", reflexiona Carlos Herrera.

El presentador recalca "que el 'Sanchismo' pretende que el PP haga una defensa cerrada de Pedro Sánchez y de su Gobierno y vote en contra de la crítica que le pueda hacer a Sánchez un veterano señor de izquierdas en una moción presentada por una formación que no es el Partido Popular". "Todo es un desbarajuste", sentencia Carlos Herrera.

Hace referencia a dos artículos "que retratan hoy en los medios esta situación". "Uno es de Antonio Elorza en 'The Objective' que habla efectivamente de esta moción como un boomerang político", comienza antes de explicar qué significa esa expresión: "Vox lanza un boomerang para potenciar su fuerza, que estaba más o menos en declive, y a su vuelta a quién va a golpear es a su aliado principal. Y, por supuesto, ese boomerang va a invertir la tendencia menguante de Pedro Sánchez. Es decir, es un boomerang contra otro de su mismo lado político y es un salvavidas para Pedro Sánchez".

"Hay otra visión distinta qué es la de Bieito Rubido en 'El Debate', que sostiene que esto puede servir para quitar la venda a muchos españoles que no se percatan del deterioro de nuestra democracia. No va a salir reforzado Sánchez porque no puede salir reforzado aquel que recuerdan que se apoya en golpistas y terroristas. Y tampoco va a perjudicar al Partido Popular y a Feijóo porque el líder popular está al margen de una confrontación que no propició", explica sobre el segundo artículo que explica lo que va a suceder en las próximas horas.

Para Carlos Herrera, "hoy va a haber mucho ruido" y estima que "cada uno va a intentar aprovechar la fuerza del contrario para derribarlo, como en el judo". Pone el ejemplo de "la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de la portavoz Isabel Rodríguez": "Otra vez con la caspa de siempre. Mira que va limpia, siempre inmaculada, pues la caspa de comentar que no basta con que el PP no vote a favor de la moción, el 'Sanchismo' quiere que la única alternativa real de Gobierno de España vote a favor de la continuidad del desastre de Gobierno que tenemos".

"Ante este espectáculo intelectual de todas estas menesterosas y menesterosos, lo mejor que puede hacer Núñez Feijóo es literalmente hacerse el sueco", opina Carlos Herrera. El presentador cree que debe decir: "Me alegro mucho de saludarle, no voy al Congreso porque tengo en un rato en la embajada sueca de Madrid un encuentro con embajadores de la Unión Europea".

Sobre Tamames

Carlos Herrera avisa sobre que "Tamames ya amenaza con escribir un libro con su experiencia en esta moción de censura": "Los que conocemos a Ramón, que son muchos años, eh, dando vueltas y nosotros dando vueltas también y encontrándonos porque además siempre ha sido un hombre enormemente acogedor. Ha abierto las puertas de su casa siempre para todos los que hemos querido ir a comer, a charlar, a tener tertulia. Ramón te decía, hay que estar en casa a las 13:30 aperitivo, la comida acaba a las 16:30, así se hacía y era magnífico".

"Ramón se lo está pasando, pero vamos, como un niño chico con este colofón de su trayectoria política que le ha dado la vida", destaca Carlos Herrera. El presentador le recomienda que "podría utilizar los mails que han intercambiado con diferentes actores políticos a cuenta de la preparación de la moción, no estaría de más que así conoceremos cosas", finaliza.