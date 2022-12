El primer sonido del día de Carlos Herrera: ¿Es Leo Messi el mejor jugador de la historia del fútbol?

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la final de Mundial de Qatar, así como la reunión extraordinaria del Tribunal Constitucional.

En clave deportiva, "seguramente ustedes lo vieron, tienen que aborrecer mucho el futbol para perderse un espectáculo como el que dieron Argentina y Francia. Al final se llevó el triunfo Argentina, en la lotería de los penaltis, que hay que saber tirarlos, pero no va relacionado con la calidad de los jugadores. Ayer se vio lo lejos que estaba España de poder levantar la copa. Cualquiera de los dos equipos jugando como ayer, a la España de Luis Enrique le hacen un remiendo. Era la última bala de Messi y no la desaprovechó".

"Hoy podemos discutir si es el mejor jugador de la historia. Desde luego, en el olimpo de los 5 o 6 mejores, ha sido de los más regulares. Juega andando, pero como juega. Alzó una copa indudablemente merecida. Miren ustedes este Mbappé, que marcó posiblemente el mejor gol del campeonato, el que empataba 2-2. Penalti light, el de siempre. Argentina, si no empieza con uno de esos no es Argentina. Es uno de los partidos que hay que volver a ver cuando uno tenga tiempo. Messi tiene su merecido Mundial que le pone a la altura de Maradona. Así fue y así se lo contamos en COPE. Lama estará loco por tomarse unos huevos fritos. Nuestra gente ha hecho un gran trabajo en Qatar", ha añadido.

¿Qué truco puede haber para que la mayoría del TC no acepte ese recurso de amparo cautelarísmo del PP?



Por otro lado, en clave política, "hoy es el día en el que la democracia española depende en buena medida de que la justicia constitucional española mantenga su integridad ante la ofensiva sanchista. Este fin de semana ha publicado ABC una entrevista con el Papa Francisco, que dice algo que seguramente él lo sabe por experiencia propia: "Hay gente que lega al poder mediante la democracia, pero que la pone en peligro pervirtiendo las reglas". Parece que estuviera pensando en este presidente de Gobierno, que se llama Pedro Sánchez. Que tiene prisa por rebajar las penas que le quedan a los golpistas catalanes y de esta forma no solo se garantiza el apoyo de ERC en el futuro, si no se garantiza un buen resultado en Cataluña. Saldrán libres estos 21 golpistas, pero también otros acusados de corrupción".

"El recurso de amparo a un TC es verdad que casi no tiene precedentes, pero Sánchez tampoco los tiene. Habrá que atender a la decisión delicada que hoy toma el TC, decidir si procede o no debatir en sede parlamentaria una iniciativa política que se basa en subvertir las reglas constitucionales que nos han servido durante estos 40 años. ¿Qué truco puede haber para que la mayoría del TC no acepte ese recurso de amparo cautelarísmo del PP? Una de las tretas es recusar al Presidente y a otro magistrado porque fueron designados por el Gobierno de Rajoy. No lo tienen fácil para progresar porque son 5 magistrados sanchistas, pero en esta ocasión vamos a ver como retuercen todas la posibilidad des para que el TC no pare esta deriva del Gobierno", ha desgranado.

Para concluir ha apuntado: "La decisión del TC es o respetar las reglas constitucionales o estar a favor del estado bolivariano, que es poner en peligro la democracia, pervirtiéndola. ¿Piensa el Gobierno si la sentencia le es desfavorable votar en el Senado sus enmiendas? Todo es posible, peor la democracia española depende, en gran medida, de que la justicia".