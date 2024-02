El primer sonido del día de Carlos Herrera: las protestas de los agricultores y la comparación con el procés

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por las protestas de los agricultores y la comparación con el procés.

"Señoras y señores, Me alegro. Buenos días".

"Es viernes y felizmente llueve. Pues prácticamente en toda la península, especialmente de forma fuerte. Aquí, en el suroeste peninsular, lleva lloviendo desde ayer por la tarde y no ha dejado de llover. Y es una situación de esas en las que te pones a pensar bueno, en cuánto tiene que llover para que un día uno diga bueno, a ver si deja de llover ya. Esa sería la situación ideal. Ahora hablamos de eso. Con Maldonado las temperaturas se van a bajar en todo el país, aunque ese descenso se va a notar, sobre todo de cada fin de semana".

"¿Cómo va a acabar el levantamiento de los agricultores? Yo creo que ni ellos lo saben, porque estas cosas normalmente se sabe como empiezan y desgraciadamente hay una dirección sensata de las cuestiones por lo que hacen es de generar y en la degeneración, pierden parte del valor de la reivindicación".

"Mañana está prevista una marcha sobre Madrid que puede acabar en la calle Ferraz, también en Valladolid, y puede que se pongan a bloquear la gala de los Goya. Protestas que llevan tres días, 19 detenidos, 600 cortes de carreteras empiezan a subir de tono. Estas últimas horas ha habido cargas policiales en varios puntos del país".

"Por ejemplo, en Zafra, Badajoz, Guardia Civil ha resultado herido por el lanzamiento de una piedra que la gente ha salido ya casi sin llamarlo. La gente está harta, la gente está quemada, que nos están tratando como a delincuentes y no nos deja. Y no, ayer volvieron a producirse incidentes en Antequera, en un centro logístico de Mercadona".

"En Navarra llegaron a zarandear un coche de la Guardia Civil. Pamplona ha quedado colapsada, al igual que Oviedo. O sea, va a más. Y vuelvo a decir, no sabemos porque tampoco lo saben ellos hasta dónde llegará. ¿Protestas para hoy? Pues manifestaciones convocadas en Zamora, Bilbao, Extremadura".

"Mañana comienza el paro indefinido convocado por la Plataforma del Transporte, lo que provocó la falta de suministros en los supermercados en marzo del 22 y una propuesta que ha cogido al Gobierno con el pie cambiado. Pero no sabe qué hacer. No sabe que decir porque el Gobierno de Sánchez ha contribuido a quebrar el principio de autoridad sobre el gobierno".

"Ahora no puede hacerse el indignado o saltar por ahí a Oscar Mayer, este Puente, y hacerse el indignado y advertir y amenazar. No puedes, si está restando importancia a los gravísimos disturbios del prusés catalán. No puedes ahora decir que esto, madre mía. Si, bueno, siempre sacas al ministro de Asuntos Mamporreros a este Oscar Puente".

"¿O sacas a María Jesús Montero que estará diciendo los agricultores así son gente un poquito floja, eh? ¿Se deja manipular por la ultraderecha que quieran llevar a los agricultores a ese entorno? Pues me parece un intento de manipulación que estoy convencido de que los agricultores mismos no van a permitir".

"La ultra derecha quiere politizar todo aquello y además hacerlo desde una posición antisistema, es decir, intentando impugnar el orden establecido, intentando sobre todo de escuchar a esto y perder el tiempo se va que perdemos el tiempo escuchando algo. Mira, uno de los carteles que se han hecho virales que lleva a los agricultores dice No somos ni de derechas ni de izquierdas, somos los de abajo y vamos a por los de arriba y los de arriba son las élites pijo progres que están matando el campo europeo mientras permite la competencia desleal de terceros países".

"Y eso hasta que no le echen mano, pues esta gente podrá cansarse, podrá volver al campo ahora porque ha llovido y necesitarán sembrar y o remover o lo que o lo que hagan, pero volverán, volverán porque ya no tienen nada que perder. Y hasta que eso no le entra en la cabeza a quien lo tiene que entrar".

"Bueno, vamos a ver, ayer la comisión de Venecia y el Europarlamento la verdad que dieron una de aquí te espero porque el PSOE hizo ayer dos papelones, dos papelones. Una la resolución del Parlamento Europeo que aprobó investigar los vínculos del separatismo catalán con la Rusia de Putin y luego con la visita a España de la Comisión de Venecia".

"Cuando tú ves que la resolución que pide investigar la conexión de Puigdemont con Putin va a salir por una gran mayoría, pues no puedes quedar retratado entre la minoría que se niega a investigar la posible traición a la Unión Europea. Entonces, el PSOE, y soy una de esas componendas para no quedar como un cómplice del golpista fugado, que es lo que es, pero sin acabar de perderle la cara, porque todavía estás tratando de amnistiar a este tío".

"Por lo tanto, voto a favor de investigar la conexión entre el separatismo catalán y Rusia, pero votó en contra de las enmiendas que mencionaban por su nombre a Puigdemont. Están tratando de dar impunidad judicial a un tipo al que el Parlamento Europeo ha exigido investigar por un posible delito de traición".

"Todo lo aprobado ayer apunta en dos líneas Una le pide a las autoridades españolas que investiguen esa conexión de Puigdemont con Putin y piden a la propia comisión de eurodiputados que investigue el comportamiento de Puigdemont para saber con quién se reunió y para qué".

"O sea, el Sanchismo va en dirección contraria en Bruselas y ya veremos a ver qué dice la Comisión de Venecia que ayer vino. Fueron recibidos por Gracita Bolaños porque el letrado del Congreso estaba en la letrina. Fernando Galindo, admirador, un amigo, un siervo que se metió en el baño para no verles".

"Aquí la amnistía es absolutamente constitucional y realmente bla bla bla. A la comisión de Valencia le choca, le huele mal que un asunto tan delicado como dar impunidad judicial a golpistas y malversadores, ¿no? En lugar de buscar un amplio respaldo social, hacerlo con pies de plomo, coje el Gobierno español y lo ventile muy rápido de forma urgente, saltándose informes consultivos".

"Y más después del espectáculo de estos días en los que se ha modificado, se ha ido modificando la ley al paso que los jueces iban apuntando los diversos delitos. Veremos qué es lo que dice la Comisión de Venecia, que no es que haga una cosa realmente vinculante, pero bueno, vamos a hacer un informe al Parlamento Europeo que tiene su importancia".

"Y luego, si quieren, hablamos de una noticia que tiene que sacude a toda España y de qué manera que es el crimen detrás de Castro Urdiales, el de los dos hijos. A su madre, a Silvia López en su casa, en su cocina, dejándola desnuda en el coche, con la cabeza tapada y huyendo después. Porque hay muchas piezas que no encajan".

"Porque eso a una abogada presuntamente que no entra en ninguna cabeza. Pero al parecer así ha sido y así lo han, lo han reconocido, ¿qué ha pasado por la mente de esos críos para cometer ese crimen? Por cierto, ¿qué va a pasar con esos dos chavales? Tienen 13 y 15 años. El de 13 años es inimputable, va a volver con su padre".

"Entonces el padre tiene ahí en casa al que ha matado a la madre, es dado en acogida o se va a pasar la vida dando vueltas por ahí hasta que tenga 18 años y luego vete a buscar la vida por la calle. Y ese de 15 años, ¿cuántos años va a pasar al menos encerrado en algún sitio? Bueno, terrible, tremendo.