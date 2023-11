El primer sonido del día de Carlos Herrera: las movilizaciones en toda España contra la ley de amnistía

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por las movilizaciones en toda España contra la ley de amnistía.

"damas y caballeros ayer a la gente le dio por salir a la calle digamos que la gente se echó a la calle en la mayor movilización vivida en España porque fue una movilización clamorosa y un éxito sin precedentes en la convocatoria de un partido político que es el Partido Popular y por qué la gente se echó a la calle pues por varias razones contra que se manifestaban pues contra varias cosas básicamente todos los asuntos que tanto nos parecen o que tan que escandalosos no literal amnistía en cuanto acabe de retocar la grasita Pumpido pues la conoceremos se supone que será a partir del día de hoy la gente de ayer que salió ayer cientos de miles de millones no lo sé pero igual si la importancia de las fotos hace ridiculada de las cifras se manifestaban típicamente por la igualdad y por la convivencia es decir contra la investidura de pone todo lo contrario ayer era gente no extremista la que estaba en la calle aunque algunos ahora intenten defender la idea de que todo lo que salió allí eh estaba pasado de hiperventilación donó ni era gente terrorista ni la gente golpista ni la gente no no no gente normal y lo que es más gente que sabe que va a tener que estar comprometida con la movilización durante cada gestión de la legislatura de Pedro Sánchez que va a comenzar de forma miserable pero va a comenzar por lo tanto va a seguir en el gobierno tal vez el jueves pero que cada gestión que deba realizar como gobierno se va a traducir en un carrusel de de cesión y de todo efectivamente bueno es lo es lo que hay y ahora algunos se preguntan muy bien hemos salido y ahora qué pues los cientos de miles de personas que salieron a la calle de las 52 provincias españolas tienen que pensar que alguna vez tendríaréis hagan ciudades como París y Bruselas este no es el mosqueo ciudadano por una subida de impuestos por una ley ideológica eh llena de sectarismo por cuatro costados no es el enfadó con una persona en concreto porque esa persona ha realizado una gestión llena de lagunas no no no no no aquí digamos que hay una parte significativa de la sociedad española que tiene o que ha notado que se le ha tocado la fibra porque al escarnio del sentimiento nacional Alex garnio económico al que muchos españoles ya están acostumbrados se le ha añadido el sentimiento de humillación y de desprecio absoluto que es la humillación de consolidar una España a dos velocidades era que los territorios menos favorecidos que dan definitivamente el balón de cola y en el que Madrid y Baleares se quedan ahora como los únicos que tiran la humillación de ver que a unos les perdonan los delitos delitos graves contra la Constitución contra los designios de los jueces las decisiones judiciales contra el orden vigente y que encima además le sale a devolver con inversiones millonarias con una quita de la deuda de 15.000 millones y unos ingresos extra que podría alcanzar los 28.000 por la cesión de los tributos y mientras los golpistas y malversadores son premiados ah al español de la España de segunda le hacen pagar la deuda condonada a los separatistas y ve como en su territorio el esfuerzo inversor se queda reducido y quieren ejemplos bueno podemos ver todos los que hagan falta lo que se puede hacer con esos 15.000 millones es bueno pues bueno los españoles eh hoy van a conocer seguramente hoy para conocer el texto de la ley de amnistía no es habitual ni mucho menos que en el Congreso se registre una ley de amnistía eso pasó una vez y por lo que había que hacer porque había pasar había que pasar de un régimen dictatorial autoritario a uno democrático y había que recomponer el escenario yo no hubiera incluido la amnistía de 77 a los asesinos de ETA pero bueno se incluyeron salieron a la calle volvieron a matar al día siguiente pero pero aquella ley tenía un sentido pero esta de hoy estadio hoy se tramita no para pasar de una dictadura a una democracia sino para humillar a la propia democracia sembrando las sospecha de una surrealista prevaricación judicial y tampoco es normal que esa ley de amnistía haya sido negociada únicamente por las partes que se van a beneficiar de ella los partidos que cometieron los graves delitos y el de gobierno que conociendo concediendo esta amnistía y un montón de regalías económicas va a comprar de forma impúdica cuatro años más de poder por eso ayer se manifestó libremente cívicamente la cantidad de gente que salió a la calle con banderas españolas sobra luego las visitas a la sede de los partidos y las pintadas y todo lo demás os digo de corazón todo eso sobra pero manifestarse en las plazas oiga seguramente la semana que viene habrá otro motivo bueno motivo sigue siendo el mismo abra otra concentración ya le daremos cuenta de eso pero hagámonos a la idea de que esto va a ser así"