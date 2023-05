El primer sonido del día de Carlos Herrera: las medidas electoralistas de Pedro Sánchez y las ideas de Feijóo

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por las medidas electoralistas de Pedro Sánchez.

"Aunque ustedes no lo crean, aún no estamos en España en campaña, la precampaña se confunde con la campaña. En precampaña no se puede pedir directamente el voto. La turra es la misma, el voto lo pide igual con otras palabras. Pero bueno, no va a faltar de nada, porque sobre todo Sánchez se va el día 12 y es cuándo empieza la campaña a ver a Joe Biden, a la Casa Blanca, y ahí bueno, vamos a tener estomagante sinfín de reportajes de Sánchez, posando en el monolito, Sánchez en la fuentecita, Sánchez por el jardín, Sánchez en la habitación...", expone.

El presentador también apunta al "tirón que le puede acercar el Consejo de Ministros": "Por ejemplo, los nuevos a votar con 18 años, a los que ya le regala un bono de 400, el Gobierno va a dar la entrada de tu primer piso. Ese es el titular. Veremos mañana los detalles. No solo valdrá para la compra de una primera vivienda, se va a avalar hasta el 20% de la hipoteca hasta personas de 35 años o familias con hijos menores sin límite de edad, siempre que los ingresos individuales no superen 37.000 € al año y esto como siempre a través del ICO".

"La verdad es que no sé cuánta gente calcula Moncloa que se puedan beneficiar de esta medida obra en España", se pregunta Carlos Herrera: "16,5 millones de trabajadores cobran menos del límite impuesto por el Gobierno". "Es la última medida sobre vivienda, ya saben ustedes que cuando se ha puesto a hablar de vivienda, Sánchez puso en marcha los pisos de la SAREB, después construir 43.000, luego los de los terrenos el Ministerio de Defensa... Hasta hoy el diario El País recuerda qué en 2021 Sánchez prometió 100.000 viviendas públicas de las que no hemos vuelto a saber nada", señala.

Carlos Herrera reflexiona que "nuestro salvador ha descubierto ahora la emergencia habitacional". "Que pregunte a cualquier joven y no tan joven cuánto tiempo lleva haciendo malabares para pagarse un piso, una habitación o para soñar que con que deja la casa de sus padres, pero estamos en campaña: prometer, prometer y prometer hasta ya saben ustedes; lo prometido hasta lo metido, después de lo metido, olvidarse de lo prometido", concreta.

"¿Dónde están las casas que prometió para los 7.000 vecinos que perdieron la suya por la erupción del volcán de La Palma? ¿Por qué 18 meses después no sea, es que no se ha movido un metro de tierra? No han pasado de los barracones en zonas deshabitadas, pero ahí están", sentencia Carlos Herrera.

El presentador también apunta que "lo peor de anunciar estas cosas es que está feo eso de copiarle así de lado para intentar sacar mejor nota en el examen": "Porque hace cosa de un mes Feijóo ya anuncio lo mismo, solo que en vez de un 20% hablo de un aval del 15%, pero no ha sido el único plagio del fin de semana antes, fue el interrail español que Feijóo también había anunciado ya", finaliza.