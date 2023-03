El primer sonido del día de Carlos Herrera: las consecuencias de la situación de incertidumbre con los bancos

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por "lo económico", que abarca "un gran paquete con muchos aspectos": "El Banco Central Europeo, por las pensiones y un poco también por el bono social de ayuda a familias numerosas"

"Hay inquietud por saber que va a hacer el Banco Central Europeo, si subir los tipos o, en vista de la tormenta bancaria que hay, no hacerlo. Pero sobre todo hay incertidumbre por lo que va a pasar en las bolsas después de que ayer un banco fuerte, un banco suizo, pegará un petardo: el Credit Suisse. Ha tenido que intervenir el Banco Central de Suiza. Otro banco al que le temblaron las canillas fue francés, la Société Générale, y algún banco italiano. Aquí en España el Ibex y otros bancos han tenido digamos una digestión posiblemente mejorable", señala Carlos Herrera.

Credit Suisse, un banco con crisis en cadena que no logra reencauzar su ritmo https://t.co/mJJ3Jro64o — COPE (@COPE) March 15, 2023

Centrándose en lo sucedido con Credit Suisse, destaca que "hay un factor determinante". "El inversor aquí, que uno de los que principalmente pone dinero son los saudíes, ha dicho que los que tienen propiedad, los accionistas de ese banco, venden y el banco pierde mucho". También remarca que "en los españoles no debería afectar porque, en España, los grandes bancos tienen banca de inversión, pero no tan marcada".

El símil y el dilema

"Aquí hay un símil que hemos trabajado esta noche en la redacción que es un dilema muy parecido a comprar un abrigo de piel muy caro y muy calentito antes de salir de casa y el tiempo ha pegado un cambiazo y hace un calor de Sevilla en agosto. Entonces dices: bueno, pues en vez de comprarme el abrigo a lo mejor me compro un bañador", reflexiona Carlos Herrera.

El Banco Central Europeo "tiene un dilema parecido", pero con los tipos de interés: "en vez de subir los tipos otro medio punto para poner el precio en el 3,5, oye no lo dejamos como está y no tensionamos más los créditos". El comunicador te habla también si "eres un españolito de a pie con hipoteca variable, sigue pensando que si la cosa no acaba en terremoto total, un poquito de inquietud para que el BCE no suba más los tipos y el Euribor baje tampoco vendría mal".

Las pensiones y Vox

Pasando al "Consejo de Ministros", este jueves está previsto que apruebe "la polémica reforma de las pensiones". "El gobierno se agarra a la muletilla de: hemos garantizado las pensiones en el medio plazo", reflexiona Carlos Herrera antes de explicar que "el medio plazo quiere decir que si ahora tiene 40 años y le quedan 30 para jubilarse o un poquito menos con un sueldo de 1600 € por delante financia pensiones de 2000 € y lo que viene por detrás es gente que cobra 1.000 y cada vez menos". "Aquí tendrá que venir algo más", señala.

La última "incógnita del día" pasa por la moción de Tamames y Vox". "Santiago Abascal y Tamames dan una rueda de prensa para dar detalles de esta moción", destaca Carlos Herrera antes de reflexionar que "la casa de Tamames parece un plato de televisión": "directamente hay más gente que en la guerra; sale un periodista, entra otro".

"Conociendo ya lo que presuntamente sería el borrador del discurso de Tamames no está nada mal, no está nada mal", expone antes de hacer un repaso: "Pide elecciones inmediatas, critica la versión idealizada de la Segunda República, la Ley de Memoria Histórica, propone cambiar la ley electoral, defender el castellano...". "Es un discurso con carga de profundidad, pero vaya usted a saber si ese es el borrador auténtico", finaliza.