El primer sonido del día de Carlos Herrera: las conclusiones de la manifestación contra la amnistía

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por las conclusiones de la manifestación contra la amnistía celebrada este domingo en Madrid.

El comunicador ha dedicado los primeros minutos del programa a analizar qué se vivió ayer en las calles de Madrid y qué supone: "Es un día de análisis después de la movilización impulsada por el PP contra la cacicada de la amnistía en la plaza de Felipe II, que rebosó de gente. Si usted se asoma a los voceros del PSOE verán que tienen el mismo argumento, eso es una rebelión nacional, que si eran pocos, buscando como locos la simbología franquista... lo de siempre".

"Lo importante es llegar a la conclusión de que fue un acto visualmente fuete que clamó por la igualdad de los españoles, y que ha supuesto una carga de autoestima para el PP. Fue algo más que un mitin de un partido, aunque solo fuera el mitin de un partido. Algo que Sánchez sabe que no puede hacer porque su partido ahora mismo vive la discordia y tiene la musculatura completamente atenazada", ha destacado Herrera.

En este punto, ha puesto el foco en la intención de la manifestación: "Tenía un símbolo fundamental que es el de todo un país llevado a una tensión absolutamente innecesaria para un proceso, de la amnistía, para el que hasta hace cuatro días era un indeseable huido de la justicia. Un proceso que nadie había reclamado y que pasa solo porque a Sánchez le faltan unos escaños para conseguir ser presidente del Gobierno".

Cuenta atrás para el debate de investidura de Feijóo

Por otro lado, se ha fijado en el Congreso, donde este martes arranca el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo: "Hay que destacar que algunos manejan el espejismo de que algunos diputados del PSOE se desmarquen del voto a Sánchez, no tanto que voten a Feijóo, como que no voten a Sánchez en la suya, lo cual motivaría nuevas elecciones. Pero miren, abandonen toda esperanza porque los que hicieran eso no tendrían suficiente calle para correr. Además, a todos los ha puesto Sánchez y la votación es pública y por llamamiento, no es tan fácil meterse en el botón".

"Esta investidura, sí que debe ser un momento para que Feijóo aproveche para trazar las líneas maestras de un verdadero plan político para el país. Ayer, parte de lo que dijeron en ese acto iba en ese sentido, además de rechazar la idea de esa dinámica que amenaza con un cambio de régimen por la puerta de atrás. Ese es exactamente el mensaje que han querido dejar Rajoy, Aznar o Ayuso", ha concluido.