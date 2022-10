El primer sonido del día de Carlos Herrera: las claves de los PGE aprobados por el Consejo de Ministros

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el especial de COPE en relación a la sequía de este 5 de octubre, así como el análisis de los PGE aprobados en el Consejo de Ministros.

"31,93% de media es la capacidad de los embalses en nuestro país. Este miércoles, en COPE, tenemos 12 horas en directo de programación para analizar el inquietante problema de la sequía. Es recurrente, pero el problema está en cuánto va a tardar en llover. Desde las 9 en diversos embalses, municipios, parques naturales para ver cómo están las cosas", ha comenzado recordando el comunicador.

En clave política, enunciaba una frase que "intenta explicarlo todo" en relación al anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado: "Sánchez quiere que usted le pague la campaña electoral". "Para eso ha diseñado unos PGE con mayor gasto público, con más impuestos, con más deuda y una deuda con los intereses más altos en el que se va a subir el sueldo a los funcionarios, el gasto en pensiones eS una decisión temeraria que va a crear claramente de nuevo dos España. Los funcionarios y las pensiones tienen las rentas garantizadas, cosa que no ocurre en el resto de la población que tiene que mantener ese gasto público. Todo ello, aumento de gasto y déficit, sin compensar con ningún recorte en el gasto".

"Dinero que no hay, que tendrán que pagar generaciones futuras. Estos presupuestos están basados en un cálculo de crecimiento del 2,1%, el órgano más optimista dice que no llegará al 1,5%. Entre estos datos, hay una diferencia de ingresos muy importante. Son presupuestos para una campaña electoral, de tirar la casa por la ventana. Uno de cada dos euros es para pagar pensiones y deuda. Esto no se queda aquí, es un anteproyecto de PSOE y Podemos. Ahora tienen que negociar con los socios y estos tienen la mano abierta para llevarse lo que quieran. Y son los últimos presupuestos para acabar de rematar, antes de las elecciones. El Gobierno, como no tiene más remedio, les dará lo que pidan", ha desgranado Herrera.

Y es que, en clave económica, "todo lo de más que ha recaudado con la inflación va al gasto social. No va a intentar amortiguar que la inmensa clase media, no los que cobran poco y pagan poco y no los ricos, sino la gran clase media, que es la que mantiene esto, no va a ver ningún beneficio de eso recaudado mientras ellos han estado pagando más caras las cosas. Más gasto, con menos crecimiento, que es lo que se espera, e incluso reconoce el propio Gobierno, con una guerra en Ucrania y una crisis energética, estamos ante una ruina. Todo esto se va a aprobar, lo aprobarán los socios con una factura más alta. Cosa que hace temblar a los presidentes socialistas que tienen una cita en mayo. Estamos en manos de un individuo que no tiene escrúpulos ni vergüenza"