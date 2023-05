El primer sonido del día de Carlos Herrera: el final de campaña del 28-M, compra de votos, secuestros y fraude

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el convulso final de campaña del 28-M con compra de votos, secuestros y fraude.

"Nos vamos dando cuenta de verdad que es el PSOE de Pedro Sánchez, que tiene que soportar una semana, la gran semana horribilis y lo es también por extensión de la democracia española, y les aseguro que no sé por dónde empezar", comienza Carlos Herrera, "es que se las prometía muy felices el equipo electoral de Pedro Sánchez, con la fotografía de Biden, con sus temas favoritos saliendo los miércoles o los viernes con regalías sociales y después confirmándolas en Consejo de Ministros, pero qué larga se le está haciendo la última semana de campaña electoral".

El presentador recuerda que "ya se le puso la cosa muy fea con lo de Bildu", pero que "lo de las últimas horas es realmente muy difícil de definir". Carlos Herrera empieza "por un presunto caso de secuestro a una concejal con una agresión física en Tenerife", por "las personas censadas en casas de concejales socialistas", por "la compra de votos en Melilla en Mojácar": "Oiga, esto es 'Tiempo de Arresto', como 'Tiempo de Juego', ir contándole donde van arrestando a gente". El comunicador pone en el foco que "Pedro Sánchez, en medio de todo esto, callado, contemplando como todo se deshace, se desmorona, a su alrededor".

Tras escuchar las palabras de Pedro Sánchez, Carlos Herrera le pide que "no desvíe la atención y no le eche la culpa al empedrado": "Qué no habrá debajo de la manta para que no hayan podido, de momento, parar todo lo que está saliendo". Tras repasar varios de los casos que se han dado en las últimas horas, se detiene en el de la candidata socialista Dolores Peñalver: "Fascinante, porque esta señora iba por ahí denunciando que era el PP el que compraba votos en Albudeite y de hecho tiene fotos en las que se la ve una camiseta donde puede leerse no a la compra de votos".

"Esto es como Maradona cuando hizo la campaña de no las drogas", reflexiona. En cualquier caso, "el que ha destrozado la línea de flotación del PSOE sigue siendo Mojácar", recalca Herrera, "hoy pasan a disposición judicial los siete detenidos por tratar de comprar votos por correo": "Allí donde fue Félix Bolaños, que no sé dónde está metido ahora mismo, el que decía Manuel Zamorano tú vas a ser alcalde el próximo domingo, estará ya como una puerta en algún refugio antiaéreo seguro".

También se para en Melilla, "donde han pillado con el carrito del lago al socio del PSOE de Coalición por Melilla, cuyo líder, Mustafá Aberchán, hizo un estomagante ejercicio de demagogia diciendo que su partido es víctima del racismo": "¿Qué va a decir este individuo? Menudo personaje con el que han ido a aliarse el PSOE, Errejón y los de Compromís". Carlos Herrera también pasa por el Juzgado de Instrucción de La Gomera en Canarias, que está investigando la gestión del voto por correo en el cabildo.

"Allí gobierna Casimiro Curbelo, de la Agrupación Socialista Gomera, desde hace 32 años", señala antes de reproducir esos mensajes de "Fernando, Fernando, por favor, Fernando, encuentrame algo, por lo que tú más quieras del PP...": "Fernando es Marlaska, ministro del Interior". Pero el caso "más chusco" para Carlos Herrera ha llegado por el presunto delito de secuestro que ha implicado al número tres del PSOE andaluz. Un juez de Granada ha pedido la imputación de Noel López porque se sospecha que fue el inductor del secuestro de Vanesa Romero, una concejal de la localidad granadina de Maracena hace tres meses.

El comunicador explica que "se la secuestró por tener información presuntamente de un caso de corrupción que afectaba a la alcaldesa, información que al parecer estaba a punto de revelar": "La tesis que maneja la investigación es que el secuestrador que la metió en el maletero del coche fue el marido de la alcaldesa. Tanto la alcaldesa, Berta Linares, que salió llorando muy compungida en su día, como el concejal de Urbanismo, Antonio García,están siendo investigados y se está estudiando su imputación".

"Lo que sospecha el juez es que en enero los cuatro quedaron para cenar, planificaron el secuestro para dar un susto a la concejal de manera que no soltase información", detalla Carlos Herrera: "Lo que no sabría esa mujer para que el número tres del PSOE andaluz se implicara con la alcaldesa de Maracena". "Todos estos datos que maneja la investigación nos cuentan las cosas que son capaces de hacer algunos socialistas", finaliza su reflexión, "es verdad que son algunos, una inmensa mayoría de candidatos son honrados, pero esto es así".