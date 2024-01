El primer sonido del día de Carlos Herrera: la "fachosfera" de Pedro Sánchez y la legitimidad de su Gobierno

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por la "fachosfera" de Pedro Sánchez y la legitimidad de su Gobierno.

"Señoras, señores. Me alegro. Buenos días. Que alegría, Que cosa más grande que llegue el lunes. ¿Verdad? ¿Y el lunes? El último lunes de enero de este año. Porque ya es 29 de enero. Y en nada, en nada. A lo largo de esta semana nos hemos cargado el primer mes del 2024. Sigue sin llover y seguirá sin ver que hay un frente que se acerca por el noroeste".

"¿Dejaría algo de agua en Galicia? Puede que luego deje algo en la costa valenciana, El Estrecho, Canarias, pero poco. Y se atisba. Se atisba, desde luego, una semana de eso que se llama tiempo estable, que es lo peor que nos puede. Nos puede pasar ahora mismo. Seguimos a la espera de que el hombre de enero se comporte como tal, pero ya no se va a comportar".

"Veremos febrero y veremos si esta primavera es lluviosa, o si no es lluviosa. Pero le vuelvo a decir lo mismo que los últimos días ya estará usted harto que se lo diga, pero usted lo sabe, igual que yo. Vamos a ver hoy el mundo es el mundo que se circunscribe a lo nuestro, tiene lo de siempre, es un día y esta es una semana trascendental para el asunto de la amnistía, la política española, etc, pero lo es también en otros ámbitos".

"Luego se lo explicaré con tranquilidad, pero vamos a ver ¿qué pasa en Francia con la protesta de los agricultores que se han propuesto bloquear París, bloquear París por un tiempo indefinido? Ellos dicen si bloqueamos París, la gente va a pasar hambre y el gran objetivo es bloquear el merca, el merca París que hay allí a lo bestia, el mercado de alimentos más grande del mundo, más grande del mundo".

"Estas cosas, usted dirá bueno, pues que se apañen los parisinos. Bueno, sí, bien, pero estás condicionando en buena parte del mercado o buena parte del mercado alimentario de Europa, así que ojito con eso. Eso se lo cuento con tranquilidad, así como otras cosas del mundo. Esencialmente lo que ocurre en Oriente Próximo, el Mar Rojo".

"Pero ha sido un fin de semana este en el que hoy Sánchez han revalidado dialécticamente desde la distancia. El PP ha vuelto a mostrar músculo, ha llenado la plaza de España de Madrid. Es la 4.ª manifestación en contra de la amnistía que organiza el Pepé. Núñez Feijóo ha hecho un resumen de lo que está haciendo Pedro Sánchez".

"Bueno, pues Sánchez estaba más cómodo en su divertimento favorito, que es dar entrevistas a sus amigos en Madrid. El periódico mimado es El País porque es el portavoz gubernamental, porque es el diario del Gobierno y la otra niña bonita del franquismo es La Vanguardia, pero lo hace en Barcelona".

"¿Y que ha hecho en la entrevista de La Vanguardia? Pues soltarlas trolas y las mentiras de siempre. Eso de que la amnistía no solo es encono, no es inconstitucional, sino que es la misma esencia de la Constitución, dice el tío desahogado. Escuchen, porque el sabes que la dureza del rostro es magnífica".

"La Ley de Amnistía se carga la igualdad de los españoles ante la ley. ¿Por qué? Porque lo que quiero decir es que hay unos españoles que pueden delinquir, pueden saltarse la ley y no les pasa nada. ¿Por qué? Porque son necesarios para que Sánchez siga siendo presidente. Y dice que eso representa los valores de la Constitución. Bueno, qué quieren que les diga. El peligro de de escuchar a Sánchez todos los días es que al final te acostumbras a que mienta tanto y que le eche tanta cara a todo que no deberíamos acostumbrarnos".

"No deberíamos dejarnos anestesiar por tanta impostura. Y bueno, lo que le gusta, ya saben ustedes además a Sánchez, es dejarse aconsejar por sus asesores. Moncloa tiene ahí un ejército y entonces los guionistas de Moncloa siempre le preparan alguna frase que cale, que tenga éxito, que luego además la gente la maneje, sobre todo sus voceros, sus contertulios, sus portalitos de Belén, toda esta chusma".

"Bueno, y ahora se refiere a toda la derecha o a lo que no es él o a lo que no es el más Frankenstein y le llama fachosfera. Escuchen, todas esas fachosferas, pues lo que hacen es polarizar, insultar, generar una desconfianza con un fin claro. ¿Cómo pueden derrocar a un gobierno legítimo de dos partidos de izquierdas creando ruido para desmovilizar al electorado?"

"¿Están paralizados por la ultra derecha? ¿Que qué hacemos? Bueno, más fachoso era la que tienes toda de la cabeza. Términos sarcásticos que para un columnista. Pues eso, de la vanguardia del país, para un contertulio de los suyos que va con el manual a las tertulias de televisiones amigas, pues hombre. Pero no, no parece el término para que lo utilicen el Presidente del Gobierno. Y más cuando nos dan un mitin, sino ejerciendo y hablando como presidente del Gobierno, que no debería bajarse de la institucionalidad".

"Pero bueno, a este pedirle eso es pedirle peras al olmo, peras al olmo. Tuvo piernas para todos los españoles, pero también para los que no te votan. Y llamarles a todos los que no te votan fachosfera, pero incluidos los medios de comunicación que no te bailan el agua, a veces es una falta de respeto".

"Sánchez lo hace porque es el presidente del Muro. Es un presidente que para ser presidente necesita dividir al país y dejarlo hecho unos zorros. Y podrá decir lo que quiera, pero la Ley de Impunidad Judicial que está impulsando en beneficio propio es un abuso de poder. Un abuso de poder que va a llegar, que será aprobado mañana en el Congreso, porque hay un presidente del Gobierno que ha decidido ser presidente del Gobierno al precio que sea y además faltando al respeto a los españoles lo que haga falta".

"El relato del día que al fin y al cabo es el relato de la semana, el relato del mes. Yo no sé cuánto tiempo va a ser el relato y qué recorrido tiene todo esto, pero que nos va a tener entretenidos. ¡Madre mía, de qué manera!".