El primer sonido del día de Carlos Herrera: encaje de bolillos de Pedro Sánchez para la investidura

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el encaje de bolillos de Pedro Sánchez para la investidura.

"Estamos en el tiempo de Sánchez, es decir, Sánchez descontado el teatro que hacen todos ahora, empezando por Yolanda Díaz, que no se la cree ni ella misma", comienza Carlos Herrera este miércoles, "ya tiene o debe tener casi hecho el acuerdo político para investirse del presidente por cuanto ha convencido al rey de que aunque formalmente solo le pueda presentar 121 diputados, va a conseguir todos los demás, de tal manera que el Rey ha dicho": "Bueno, es tu momento, pruébalo".

El presentador de 'Herrera en COPE' explica que "el Rey podría haber hecho varias cosas también". "Podría haberla dicho, pues te vas y cuando tengas los 178 vuelves", analiza, "pero eso era arriesgar demasiado su posición": "Él le dio con 172 la oportunidad, pues ahora le da con formalmente 121, pero él sabe que no son 121, son más evidentemente". "Los de Sumar, que van por ahí solos por el desierto, con el frío que hace por la noche, también Bildu y el BNG, el otro y la madre que los parió a todos", recuenta el comunicador.

"Comienza el tiempo de Sánchez con la amnistía, que ayer fue el motivo de una moción en el Senado que ganó el Partido Popular y que destapó evidentemente al grupo socialista, que se puso en contra de situarse en contra de una amnistía", señala Carlos Herrera, "pues aquí la losa que van a tener la tentación de caer en la trampa de la izquierda populista, la que le está tendiendo a la monarquía, porque qué más puede desear la izquierda en su campaña sistemática que conseguir que sectores de la propia derecha se desencanten con la monarquía diciendo es que el rey podía haber dicho que no propone a nadie".

Para el comunicador, "el Rey ha hecho lo que tenía que hacer": "El Rey no es el problema, Sánchez nos acabará clavando una amnistía escandalosa, pero no será por la colaboración del rey, no nos engañemos". Carlos Herrera remarca que "tuvo el cuajo de seguir evitando la palabra amnistía cuando todo el mundo sabe que va a conceder una amnistía". "¿Y el truco dónde está?", se pregunta, "en no pronunciar la palabra amnistía", comparando esta situación con la de 2008, "cuando Pedro Solbes y Zapatero se empeñaron en no utilizar la palabra crisis".

"Aquí está pasando exactamente lo mismo", recalca el presentador de 'Herrera en COPE', "este hombre lo que está diciendo es yo no voy a hacer nada que no sea constitucional, claro, como si eso tranquilizara de algo": "Sánchez se ha querido vestir de generoso para reconocer que los pasos a seguir van a ser los mismos". "Está haciendo encaje de bolillos con aspectos técnicos, pero no se preocupen ustedes que el tribunal de borregos que tiene ahí metido en el Constitucional dirá lo que yo lo que yo quiera", finaliza.