El primer sonido del día de Herrera: la diferencia de los impuestos a las eléctricas de España y los de la UE

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la sentencia de los ERE y cómo afronta Europa el invierno en materia de energía.

En primer lugar, el comunicador ha dedicado unos minutos a analizar la sentencia de los ERE que ha ratificado el Constitucional: "La literalidad de la sentencia que ayer conocimos sobre el caso de los ERE, ya que hasta ahora no conocíamos los argumentos. Una sentencia que no deja lugar a dudas, por más que haya dos votos particulares".

"Jose Antonio Griñan que es la figura central en la que residen la mayoría de las miradas porque comporta pena de prisión, dice la sentencia que uso un criterio ilegal de presupuestación y toleró el uso de fondos públicos sin control alguno. Colaboraron a implantar un procedimiento ilegal para implantar subvenciones ilegales", ha añadido.

En cuanto a los votos particulares, ¿qué dicen?: "Que lo hicieron como bien social y esa es la consigna que a partir de ahora va a utilizar el gobierno, el PSOE, que los votos particulares están más ajustados al derecho que la sentencia mayoritaria. Eso tiene un fácil desmontaje, los votos particulares son observaciones a una sentencia mayoritaria de un tribunal".

En cuánto a lo que se espera que haga el Gobierno, "esperará a ver si los recursos que preparan los abogados le quitan el peso de encima al indulto. El gran problema del PSOE es que puede tener mucho de autoindulto y eso al Gobierno le pasa factura, ¿reconocerá el PSOE que la condena es correcta? Y volvemos a si solo indultamos a Griñán o también a los demás", ha apuntado Herrera.

Las diferencias entre los impuestos a las eléctricas aprobados en España y los que propone Europa

Por otro lado, ha analizado cómo afronta Europa el invierno en materia de energía: "Los señores de Bruselas, los que permitieron un modelo energético que nos ponía en manos de Rusia, han tomado la decisión más fácil para ellos. Von der Leyen ha apostado por el racionamiento de la energía. Primero decir a los países, reduzcan el 10% (en horas punta el 5%), la segunda medida tiene que ver con la tasa del 33% de los beneficios de las eléctricas y luego estudiar el tope del gas".

"El tope del gas, Bruselas lo sugiere, pero no lo aplica porque es un pago en diferido. Lo de los impuestos, no es lo mismo lo que sugiere Europa que lo que ha aprobado España. Aquí se quita un 1,2 del total de sus ingresos si ingresan más de x. Bruselas propone una contribución del 33% sobre las ganancias. No es lo mismo decirle, de lo que facturas dame a mi lo que tengas que darme, que decirle, de lo que estás ganando en limpio de más, dame x", ha explicado.





Impuestos a las eléctricas