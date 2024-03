El primer sonido del día de Carlos Herrera: el Congreso aprueba la Ley de Amnistía y la remite al Senado

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el Congreso aprueba la Ley de Amnistía y la remite al Senado.

"Señoras, señores. Me alegro. Buenos días".

"Ya está aquí el viernes. ¡Qué malas son! ¡Qué malas son! Llega con temperaturas altas y poquita agua. Hoy habrá cielos despejados en casi toda España. Y de llover, salvo en el norte de Cataluña, el oeste de Galicia. Y las temperaturas van a seguir subiendo. Murcia se va a poner ya en los 27 grados. Ahora nos dará desde el hacer Maldonado su visión de la cosa".

"Un saludo a los valencianos que hoy por hoy tienen el primer día grande de feria de Fallas, porque hoy se produce la planta de las fallas infantiles. La verdad es que algunas fallas han estado ya más o menos señaladas, o lo estaban, pero hoy se plantan, empiezan a plantarse todos y bueno, hasta el día 19, pues ahí hay cuatro días, cuatro o cinco días magníficos".

"Vamos a ver, hoy lo resume muy bien en un artículo en Vozpópuli, Pablo Sebastián, y habla de la Semana Negra, de esta Semana Negra que comenzó con el veto infame en el acto de rotura de concordia por el lunes en memoria del 11 M, y se cierra con la aprobación de la Ley de Amnistía, que ya se va hacia el Senado".

"Esta Ley de Amnistía, que nos plantea muchas preguntas a pesar de su primer paso de su aprobación. ¿Necesita algunos más en el Senado? Estará a tiempo, volverá al Congreso, se aprobará y entonces veremos. Veremos que dicen los tribunales y interponen esencialmente el Supremo ante el Tribunal de Justicia Europeo".

"¿Algún tipo de recurso o no? Bueno, esta ley que le han puesto de excusa la concordia, que tiene nombre de compañía de seguros, que no es el fin de nada, es el comienzo, si acaso, de otra cosa. Todo lo que se podía decir de la ley de la amnistía se ha dicho ya, y yo se lo he dicho por activa, pasiva y práctica".

"No va a conseguir una concordia ni estabilidad. Y no se va a aplicar sin más. Hay mucho trámite pendiente. Claro que nos plantea la pregunta de siempre. ¿Le digo a usted hoy su pregunta? ¿Cuál es? ¿Se atreverá a venir Puigdemont una vez aprobada la Ley de Amnistía? ¿Quiere ser candidato?".

"Bueno, no todo está tan claro, pero ayer se consumó la cacicada decimonónica en el pleno del Congreso de los Diputados. Fíjense que esto ya lo recordábamos en la redacción. Esto se ha venido repitiendo a lo largo de los últimos 150 años de la historia de España".

"Las élites catalana y vasca han hecho de grupos de presión doblando el brazo a un Estado débil en manos de líderes que, en lugar de defender el interés general, han defendido su interés particular".

"Miren hoy la portada de ABC. La separatista catalana Miriam Nogueras dando la mano a la separatista vasca Mertxe Aizpurua, a las dos muy sonrientes que cuando vienen de la restauración, cuando las burguesías del País Vasco y Cataluña empobreciendo a los españoles".

"¿Por qué? Porque impusieron unos aranceles a la importación, lo cual hacía que todos los españoles fueran cautivos del mercado vasco y catalán, que era escaso y caro, que empobrece al consumidor español y hacía de oro a esas élites. Y cuanto más ricas eran esas burguesías periféricas, más miraban por encima del hombro al resto de España y con más derecho se creían para seguir imponiendo su ley en el Parlamento, aunque forzosamente sean minoritarios".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Y eso se ha vuelto a repetir ahora, en 2024. Ya no es Cánovas del Castillo, ya no es Franco que el que pacta con esas élites para tener la fiesta en paz. ¿No es la izquierda la que tanto presume de fomentar la igualdad, de defender el interés general? Y alguna de esas élites periféricas, como Bildu, como Esquerra, también van de izquierdistas".

"Los otros son más de derechas que el grifo de siempre. Esos que van de izquierdistas siempre actúan como la caspa supremacista de siempre. Y lo que hicieron ayer los diputados socialistas, que tanto se felicitaban, se aplaudían tan contentos, tan estúpidamente contentos, fue otorgar impunidad judicial a cambio de seguir cada uno de ellos con su culo en su escaño y su sueldo".

"¿Pero saben? Hubo un momento en que no sabían si tenían, que dudaron, si tenían que aplaudir o no al final. Luego, y así empezaron a dar palmas para celebrar la cacicada que acaban de perpetrar. El sol aplaudiendo que se amnistía en delitos, por ejemplo, de malversación. Y les da igual. Hoy vamos a ver si es hoy de verdad cuando se publica el informe de la Comisión de Venecia o el borrador que manipuló Gracita Bolaños a su estilo".

"No, no es un dictamen que se va a publicar si no es hoy, el lunes, y que puede proponer una reforma constitucional diciendo oiga, bueno, si ustedes pueden, si pueden hacer una amnistía, pero para eso han de reformar la Constitución, porque la Constitución no les deja y les da igual todo eso".

"Le da igual la humillación que ya están sufriendo los españoles, que saben que ya no son iguales ante la ley, pero la imagen ayer de los separatistas celebrando con euforia, con arrogancia la amnistía y dejando claro, oiga, que lo dejaron claro e que van a volver con la matraca de la autodeterminación".

"Pues son imágenes muy duras para los catalanes que no son nacionalistas, a los que Sánchez ha ignorado de forma miserable. Tan miserable como lo que puede ser capaz, que es mucho. Y ahora, claro. Bueno, vamos a ver, ahí está el tema del asunto de los presupuestos".

"Sánchez sólo tiene mayoría en el Congreso para beneficiar a los que quieren destruir el país, pero no lo tiene porque es un pagafantas para los presupuestos. Y eso que tiene la obligación de presentarlos. Si no lo hace, contraviene incluso la Constitución".

"Fue la propia Abogacía del Estado la que hace pocos días dejó claro que, aunque el PP hubiera vetado la senda de gasto en el Senado que lo votó, el Gobierno debe presentar los presupuestos 134 artículos de la Constitución. Es una obligación. Yo voy a sacar los presupuestos, decía Choni Montero".

"Bueno, pues ahora se ha dado la vuelta a la tortilla. Sánchez nos ha metido en un cambalache tan precario que un simple adelanto electoral en Cataluña priva de presupuestos al conjunto de españoles, porque él dudo que lo vaya a sacar".

"No, no, tú tienes que llevar los presupuestos al Congreso y si te los revocan, si no te los aprueban, entonces prorrogas o convocas elecciones o haces lo que te de la gana, pero los tienes que llevar. Que es eso de gobernaré por decreto y no hay presupuesto. Cuidado porque se puede meter también en otro lío judicial en este caso".

"Por cierto, este programa han podido saber del entorno jurídico del señor González, que es el novio de Isabel Díaz Ayuso, que prepara una querella contra Choni Montero por revelación de secretos. También contra la Fiscalía, también contra la Agencia Tributaria y este tipo de querellas en el caso de prosperar. Cuidado, porque conllevan penas de cárcel. Se va a hacer verdad aquello que dijo Choni Montero. Cuidado, cuidado, cuidado. Pues eso, ten cuidado".