El primer sonido del día de Carlos Herrera: la carta del ministro Pablo Bustinduy a las empresas por Israel

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por la carta del ministro Pablo Bustinduy a las empresas por Israel.

"Señoras, señores, Me alegro. Buenos días".

"Bueno, pues echando la mañana debidamente. Echando la mañana de este día de hoy, que es el que hace el número nueve ya del mes de mayo, 9 de mayo del 2024. Las temperaturas se mantienen estables en torno a los 20 grados de media en la península. Y bueno, digamos que hay una racha de viento suelta por ahí por la costa oriental andaluza y también por el Cantábrico".

"Es un día en el que nos fijamos en varias cosas, en que nos fijamos en la acción del gobierno. Por eso es que el gobierno son dos patas. Una es la pata Sanchista, que abraza el Sanchismo en sí mismo, pero que además abraza también al viejo pobre, mismo que en realidad lo podría representar Sumar".

"Uno de los objetivos más claros de los últimos tiempos, que es no darse otro castañazo en otras elecciones y tratar de sobrevivir como puedan. Y por eso, bueno, pues aparecen ministros de Por eso ha parecido lo de la tauromaquia de este Urtasun. Por eso ayer la señora Díaz pactó con los sindicatos otra paguita".

"Estos días ha aparecido el ministro, uno de los ministros del Gobierno, que usted seguramente no sabía que existe, que es un tal Bustinduy a escribirle una carta a las empresas españolas que trabajan con Israel, con Israel, para decirle qué están haciendo para evitar el genocidio de Israel sobre Gaza".

"Miren lo más que se le puede pedir a un ministro como este Bustinduy, está nada sumida en lo inexistente, es que no estorbe. Es decir, ya te hemos hecho ministro, ya tienes la cuota de tu partido. Ahora, por favor, no hagas nada. No toques nada. No escribas nada. Procura no aparecer por ninguna parte, porque de ministros así lo que se espera es que se estén quietos".

"Miren, un ministro de un país medianamente serio no se explica o no da explicaciones o no pide explicaciones al estilo de que lo hacía la Ione Belarra o este mamerto de Pablo Bustinduy. Una carta a las empresas españolas que trabajan con Israel, que acusa a Israel de estar cometiendo un genocidio y le preguntan que están haciendo para evitar ese genocidio".

"Pero, ¿tú eres tan bobo como parece? Pero, ¿de verdad sois así de mamertos o es un teatrillo que hacéis por aquello de lo sensacional que puede tener? Si usted se dedica a exportar tomates a Israel y este Bustindiy le pregunta que está haciendo usted para evitar el ataque a Gaza, pues le da la tentación de decir estoy poniendole pegatinas de la paz a los tomates".

"¿Pero que va a hacer un empresario español que trabaja en Israel o que comercia con Israel? Bueno, pues esto es un paripé. ¿Por qué? Primero por por incomodar a las empresas y luego aprovechar para decir que Israel esta como está cometiendo un genocidio. Pues claro, hay que hacerse el malote, diferenciarse del PSOE y esquivar otro castañazo". "Solo por eso se explica. Hagamos lo que sea, busquemos lo que sea, alimentemos a esta ZA urda que nos vota, alimentemos como sea. Y esto, una carta por si claro, la falta de tiempo, la embajada israelí para emitir un comunicado en el que acusa a ministros, medios e intelectuales de demonizar a Israel".

"Y hay más ministros en el gobierno, la tal Rego esta. Esa frase del Jordán al Mediterráneo quiere decir que todo el territorio que ahora ocupa Israel, Cisjordania y Gaza fuera solamente un Estado palestino. Bueno, pues con esta farda de mamertos hay que trabajar todos los días".

"Pero miren más allá de resacas del Fiscal General del Estado y otras cuestiones, esta mañana lo primero que nos sale es enviar mucho ánimo a las familias de los guardias civiles asesinados en Barbate por el narco. ¿Se acuerdan? Debe ser muy duro saber, tres meses después del asesinato, que los criminales que acabaron con la vida de David y de Miguel Ángel siguen sueltos".

"La Guardia Civil ha concluido analizando con detenimiento los vídeos que los seis detenidos a las pocas horas del crimen, El Cabra y compañía, en realidad no eran los que iban a bordo de la narcolancha que atropelló la zodiac de la Guardia Civil. Aquella noche había hasta seis embarcaciones cerca del muelle y en un primer momento se creyó que la que pilotaba El Cabra era la del responsable de aquella embestida".

"Los detenidos desde el primer momento empezaron a portar imágenes grabadas por ellos mismos, declaraciones de testigos, confidentes y tal, para dejar claro que ellos no habían sido los autores materiales del crimen. Bueno, pues ahora el último informe de la Guardia Civil les da la razón en un documento donde se incluyen grabaciones donde se ve que la lancha que embistió a los agentes tenía una sola antena y que la de El Cabra tenía dos antenas".

"Las dos narco lanchas tenían cuatro motores de 300 caballos de potencia. La de El Cabra tenía una marca en la quilla que parecía coincidir con el impacto que sufrió la zodiac y eso pudo inducir al error. Pero los agentes han estudiado los vídeos y han concluido que no han sido editados, con lo que parece verosímil".

"Y lo que aparece fue que no fue la narco lancha sospechosa la que cometió el atropello. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿entonces qué? Claro, eso está en manos del Juzgado de Instrucción número uno de Barbate. La defensa de Kiko El Cabra ha pedido la puesta en libertad. Se seguirá la imputación de contrabando y pertenencia, organización criminal, pero no la de asesinato de los dos guardias civiles".

"Pero ahora no sabemos quiénes eran los dos que iban en aquella narcolancha. Lo que sí se sabe es la que mató a los guardias civiles. Hoy se habla de un narco marroquí conocido como Karim, que huyó a Marruecos y en Marruecos se queda porque Marruecos no entrega a sus nacionales".

"En caso de confirmarse de que Karim y los dos compinches que estaban a bordo cruzaron el estrecho. Adiós, Karim. Ya podría Sánchez exigir a Mohamed que hiciera una excepción en virtud de lo generoso que ha sido con el Sáhara. Pero nos tememos que aquí se acabo todo. Bueno, un abrazo a las familias".