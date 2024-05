Raúl Granero, nuevo alcalde de Cóbdar

El edil de Cóbdar Raúl Granero ha tomado posesión esta mañana como alcalde de este municipio. El presidente de Diputación, Javier A. García, ha asistido al pleno municipal en el que ha asumido la alcaldía Granero tras la renuncia como alcalde de José Fuentes, que seguirá como concejal dentro del equipo de Gobierno.

Raúl Granero tiene 50 años, es ingeniero y trabaja en Drago Extinción de Incendios. Su padre, Miguel Granero, fue alcalde de este municipio entre 1999 y 2003 y su abuelo también fue secretario de este pequeño Ayuntamiento de la Sierra de los Filabres. Granero debutó como concejal en la actual legislatura y es un apasionado del deporte.

El Pleno ha arrancado con la constitución de la mesa de edad formada por el concejal de mayor y menor edad asistidos por la Secretaria; tras el discurso de investidura, Granero ha pedido al presidente de la Diputación que intervenga en este pleno

El presidente de Diputación se ha mostrado orgulloso de poder acompañar a los vecinos de Cóbdar en esta fecha tan especial y ha dedicado unas palanras a José Fuentes: “Querido José, has hecho un trabajo excelente durante todos estos años en los que te has entregado a los demás a través de tu vocación de servicio público, ganándote el cariño y la admiración de todos los riblancos. Has sido un alcalde cercano que te has preocupado por cada problema que te presentaban tus vecinos como si fuera tuyo, dando soluciones y, sobre todo, escuchando. Porque ese es uno de los principales cometidos de un alcalde, mucho más en un pueblo pequeño, el de saber escuchar y que los vecinos sepan que, ante cualquier dificultad, ahí estará su alcalde para ser el primero en apoyarles”.

Del mismo modo, ha asegurado que Raúl será un gran alcalde porque cuenta con el apoyo y experiencia de José y de su propio padre: “Esa experiencia, tu seguridad como deportista y la complicidad y cariño de todos los vecinos te convertirán en un gran alcalde. Se abre ahora un periodo que la corporación municipal y todos los vecinos debéis asumir con ilusión por seguir conquistando el futuro y para que pueblos como Cóbdar sigan creciendo. Con una corporación que, más allá de siglas políticas, permanece unida en todo aquello que suponga un beneficio para todos los riblancos”.

Por último, ha destacado que el municipio puede contar y contará con el apoyo de la Institución Provincial: “Pues en este nuevo periodo, y como hemos hecho hasta ahora, contáis con la Diputación de Almería como vuestra más firme aliada para seguir creando servicios e infraestructuras que mejoren la calidad de vida de Cóbdar. Como en esos grandes proyectos que tenéis en marcha y que persiguen fomentar el turismo. Me refiero al futuro alojamiento rural o la piscina. Proyectos que impulsarán el municipio atrayendo visitantes y prosperidad para aprovechar todo lo que Cóbdar ofrece”, ha añadido.

Raúl Granero agradecido la presencia de autoridades y vecinos y ha mostrado su orgullo de poder “representar a mi pueblo, responder a mis vecinos, y escucharlos”. Asimismo ha recordado que “Somos uno de los pueblos más pequeños, nos conocemos todos, nuestros niños juegan en calle, nuestras casas tienen puertas abiertas porque hay un valor que reside en este pueblo: confianza”.

Además, el recién investido alcalde ha agradecido al presidente y diputados su presencia y el apoyo de la Diputación: “Afrontamos el hotel, la nueva piscina, los nichos y las actividades culturales y deportivas que dan vida a nuestro pueblo”.

Por otro lado, ha agradecido a los alcaldes el apoyo con su asistencia y ha asegurado que “trabajando juntos llegaremos lejos y el trabajo de funcionarios que dotan de cordura nuestras ideas”.