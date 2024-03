El primer sonido del día de Carlos Herrera: Armengol señala a Transportes y Ábalos a Santos Cerdán

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por Armengol señala a Transportes y Ábalos a Santos Cerdán.

"Pero eso no es gran cosa. Bueno, vamos a ver la actualidad. Mire, en el año 60 creo que fue el año 62. Cree que Watson describieron o descubrieron por primera vez como era el ácido desoxirribonucleico, el ADN, la molécula del ADN en todos los nucleótidos que tienen dos hélices. Una hecha sus moléculas de azúcares y de fosfatos que están unidos por una suerte de escalones que son los pares de bases".

"Eso es el ADN, que la verdad es que esto se le ocurrió a Sergio Barbosa. Está todo el día, pero estas cosas de la cabeza que hizo y en la actualidad se sigue pareciendo una cadena de ADN. Y es verdad. O sea, hay dos cadenas en espiral que podrían hacer una especie de escalera de caracol y una serie de peldaños o de puentes de bases que van de un lado de una cadena a otro".

"Bueno, pues el jaleo que tiene montado el show de Pedro Sánchez es una hélice de ADN, una cadena. Sería el caso Koldo, y el otro sería la amnistía, que más o menos son dos casos de corrupción en diferentes graduaciones, sea económicas o sean políticas. Y los dos se entrelazan entre sí. Tienen pasarelas que los comunican hasta el punto de que Pedro Sánchez pasa de una a otra".

"Así se hacen las cosas. Ahora que se deje de hablar del caso de la mascarilla, pues vamos a pasar a la otra cadena y vamos a hablar de la amnistía que ven ustedes. La amnistía es como para hablar de la amnistía. Es que, en fin, para que uno no se meta debajo de una piedra, debajo de un agujero y cubierto de tierra".

"Pero parece que le compensa más hablar de ese tipo de corrupción política que el tipo de corrupción económica. Es un síntoma del estado de nervios en el que está el Santísimo. Cómo tiene que ser de oscuro y pestilente el asunto de las mascarillas para que al Zoe ahora sólo le interese hablar de la poca vergüenza de la impunidad judicial para los golpistas malversadores, como si eso fuera un tema agradable".

"Vamos a ver el la esperanza es que se reste foco al caso Koldo. Y bueno, vamos, si les parece bien, como hay dos hélices, vamos a hablar de la primera de las hélices, de la primera, de la primera, de los espirales, que es el caso Koldo. Y luego, si quieren, hablamos de tranquilamente de la amnistía que hay, de todo el que de todo".

"Y muy interesante. Pero bueno, lo primero, la Fiscalía Anticorrupción Europea ha confirmado que habrá investigación sobre lo ocurrido con los contratos de suministro de mascarillas que Baleares y Canarias pagaron con fondos europeos, una investigación por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias y la Fiscalía española ha hecho saber a la europea que hay fondos europeos de por medio porque Paquita Armengol y Ángel Victor Torres decidieron pagar los pufos que se dejaron colocar por la trama con fondos europeos".

"Y la Fiscalía Europea ha dicho Hombre, me interesa el asunto y esto tiene que ser aclarado. Dicen algunos que hoy Armengol sí se podría dignará hablar aprovechando que tiene un acto sobre el Día Internacional de la Mujer, que, como saben, es el próximo día ocho".

"Ayer u otro acto en el Congreso, pero se quitó de en medio. Mandó y tuvo que mandar a un propio del PSOE de Baleares a enredar como un trilero con una factura con la que intentaron convencernos de que el Gobierno socialista balear sí sabía que las mascarillas no eran de máxima calidad y que en el fondo la trama no lo estimó".

"En fin, cosa que no cuadra porque ellos lo que pidieron a la trama fueron mascarillas para proteger a profesionales sanitarios. O sea, cubrebocas de FFP dos. Y ahora nos tratan de convencer de que no, que sólo pidieron mascarillas de uso civil o civil, que la calidad no daba ni para ponérselas a un gato de escayola. Por eso están cogiendo polvo en un almacén en Baleares".

"Y a diferencia de lo que hicieron Adif y Salvamento Marítimo, Baleares no reclamó que les cambiaran las mascarillas y sólo pidieron que les devolvieran el dinero. Tres años después, cuando se fueron del gobierno para curarse en salud y dejarle el marrón al nuevo gobierno del PP que llevaba. Y ahora aquí esto.

"El PSOE tiene que decidir si se acaba haciendo daño a sí mismo o trata de reconducir esto de alguna manera, porque Armengol, para defenderse, además de hacer la trilera con alguna factura inverosímil, está empezando a dejar caer que su gobierno autonómico lo único que hizo fue fiarse de la recomendación del Ministerio de Transportes".

"Es decir, yo le paso el marrón a Transportes, pero cuidado, que se lo estás pasando a Sánchez, por lo cual tienen que personalizar mucho la culpa En Ábalos. La culpa es de Ábalos, Ábalos, Ábalos, solo Ábalos, que fue el que nos recomendó a Koldo. Pero ojo, porque en el PSOE se ponen nerviosos con eso de acusar o acosar demasiado a Ábalos, no vaya a ser que se revuelva y cuente lo que sepa".

"De hecho, ayer ya se revolvió contra Santos Cerdán el número tres del PSOE, al que tanto decía comprender y tal y cuál. Quiere que se abra un expediente a Santos Cerdán, porque es verdad que había incluido sus datos personales en el comunicado que anunciaba su expulsión del Grupo Parlamentario Socialista. En fin, bueno, esto promete dar grandes momentos, como saben ustedes".