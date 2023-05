El primer sonido del día de Carlos Herrera: el acoso de Podemos como estrategia durante la campaña electoral

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el acoso de Podemos como estrategia durante la campaña electoral.

"Estoy plenamente convencido que de la misma manera que a los candidatos se le está haciendo interminable, a usted también se le está haciendo interminable la carrera electoral", comienza Carlos Herrera, "y en el usted hay varios tipos": "Los que viven a espaldas, absolutamente ajenos a la realidad, de la campaña electoral y a los que viven las campañas electorales". "Aquellos que la sigan con interés, que forman parte de las escuderías de los partidos, a los que van a los mítines, a todos se les está haciendo interminable", sentencia el comunicador.

Sánchez promete 580 millones para la atención primaria, cuando solo gestiona la sanidad de Ceuta y Melilla. Desde el PP recriminan al presidente del Gobierno que estos mismos 580 millones ya prometió que los repartiría el pasado mes de abril y no lo ha hecho.

Carlos Herrera hace una advertencia: "Cuando pase el 28-M, comenzará la campaña de diciembre, y esa sí que se le va a hacer larga porque no va a tener vacaciones de campaña". "Tenemos a Sánchez, pues que le va lo de anunciar, anunciar y anunciar, lo de gastarse", explica el presentador, "sigue anunciando cosas que ya estaban en vigor, qué más o menos se tenían, pero estaban congeladas para que las luciera en campaña". Para el comunicador, llega un momento "en que te lo tienes que tomar un poco a pitorreo, a guasa".

El acoso de Podemos

Pero para Herrera, "lo malo de que la campaña se está alargando demasiado" es que, por ejemplo, "en esa secta maloliente qué es Podemos están sacando lo peor de sí mismos": "Todavía tiene mérito porque el partido más tóxico de la historia de la democracia española ha dado muchas pruebas de que son capaces de sacar lo peor de nuestra política". El presentador pone el foco en "el candidato a la alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor", después de que haya insultado "a Ana Rosa Quintana y a Pablo Motos".

"Roberto Sotomayor, es tonto, pero es lo más tonto que yo he visto en política como candidato", comienza a hablar sobre él, "nunca, jamás, jamás, he visto un tío más tonto": "¿Se imagina usted a un tonto tan violento como este con algo de poder? Este se queda en la calle, como se van a quedar los demás, pero miren, la campaña de acoso personal contra un particular, el hermano de la señora Díaz Ayuso, al que han puesto una lona en el barrio de Salamanca de Madrid, es una campaña escandalosa".

Carlos Herrera explica que "Podemos sigue fiel a sus métodos, que son la intimidación y el acoso violento, la violencia callejera y el hostigamiento a un ciudadano privado" y propone que "la Fiscalía General del Estado debería estudiar y actuar de inmediato": "Solo por algo así merecen quedarse fuera de cualquier representación institucional, porque además de colgar esa lona a un ciudadano que no tiene ninguna causa pendiente con la justicia, le persiguen y acosan, le da por no aguantar la presión y acaba haciendo una barbaridad, ¿de quién es la culpa?".