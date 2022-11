El primer sonido de Carlos Herrera: por qué se han acabado los adjetivos para describir a España en el Mundial

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el histórico triunfo de España en su estreno en el Mundial de fútbol de Qatar 2022 goleando a Costa Rica.

El comunicador comenzó enumerando por qué fue tan exhuberante: "Se han acabado los adjetivos para describir el juego de España por dos razones: por la excelencia del equipo y por la incomparecencia del rival". Aún así, Herrera pone en valor que la Selección "jugó bien", "pero hay que verlo cuando se enfrenten a equipos de verdad". "El próximo domingo ante Alemania veremos lo que ocurre", apunta.

"Dio buena impresión. Lleva un equipo joven, pero con mucho desparpajo. Menuda borrachera de goles. Si escuchan los programas deportivos de la casa darán un resumen de lo que ha significado esta victoria. La proyección de la Selección se pone como favorita en las casas de apuestas después de lo de ayer", finaliza el director del matinal sobre este gran comienzo de los chicos de Luis Enrique en Qatar.

El súper jueves

Por otro lado, Herrera recordó que "hoy es jueves, pero debería decir súper jueves". ¿Por qué? "Hoy es el día en el que el Gobierno va a hacer 'un tres en uno'. Sacar esos presupuestos desorbitados que ya los tiene pactados con todas las ramas del Frankestein, sacar el impuesto a la banca y la sedición", sentencia el comunicador.

"La malversación ya vendrá. La estarán rumiando muy, muy, muy, muy en secreto. Van a beneficiar a los secesionistas y a los socialistas. Nos harán creer que aquellos que aseguramos que remodelar este delito es una golfería", apunta Herrera sobre el siguiente golpe de timón del Gobierno.

Prosiguió con el episodio vivido en el Gobierno este miércoles cuando Carla Toscano, diputada por Vox, esgrimió que "el único mérito que tiene es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias": "No es necesario entrar en la vida privada de Irene Montero para descalificar sus palabras. Es indignante hablar de violencia política cuando justificaba escraches o cuando decía que Ana Botella solo estaba ahí por ser la mujer de Aznar. Son unos cínicos y unos hipócritas, pero como están contra las cuerdas por su forma de ser, es mucho más efectivo utilizar el cinismo".

Navarra y la Guardia Civil

Por último, Herrera analizó "los pactos que está manteniendo el Gobierno con Bildu, con una cómplice de ETA durante mucho tiempo, para retirar a la Guardia Civil de las carreteras de Navarra". "La verdad es que no se puede explicar mejor, para que no nos tomen el pelo como quieren en Moncloa, Bolaños soltó una sarta de falsedades para defenderlo. ¿Lucha contra Franco del PSOE? A lo mejor es que os enseñan otra parte de la historia. Cuando la guerra acabó, se marcharon como ratas. Los que han dado grandes pasos para acabar con ETA fueron los de la Guardia Civil que ahora echáis de Navarra. No tenéis vergüenza", finalizó.