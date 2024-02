El presidente valenciano, Carlos Mazón, en COPE: “Desgraciadamente todo lo que está dentro está calcinado”

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y el resto de consellers han anulado la agenda debido a los acontecimientos derivados del devastador incendio que ha arrasado este jueves dos edificios en el barrio de Campanar de Valencia.

Carlos Mazón ha explicado en Herrera en COPE, que "desgraciadamente todo lo que está allí dentro está calcinado" y ha avanzado el parte de los "15 heridos" y ha asegurado que en estos momentos "no corre peligro la vida de ninguno de los ingresados". "Siete ellos son bomberos, imagínese su esfuerzo y dos personas ya han sido dadas de alta".

El presidente valenciano no cree por otra parte que los bomberos puedan entrar en 'breve' al edificio. "Hasta que no enfríe, el riesgo de algún desprendimiento parcial no está asegurado al 100%".