El presidente de Ceuta, en COPE: "La calificación de invasión no es exagerada"

Juan Jesús Vivas, alcalde-presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ha sido entrevistado este martes en 'Herrera en COPE' después de la llegada de entre 6.000 y 7.000 personas , de ellas unas 1.500 serían menores, según las estimaciones "más conservadoras", en solo una jornada tras bordear a nado los espigones que separan las fronteras del Tarajal y Benzú.

Con 85.000 habitantes que tiene la ciudad, Vivas ha dicho que la situación "es de alta tensión", aunque "gracias a la colaboración que está prestando el ejército desde primeras horas de la mañana" a la Guardia Civil y a la Policía "está detenida la entrada a Ceuta, pero al otro lado de la frontera había multitud de personas con la intención de entrar y en actitud violenta". "El componente disuasorio se está cumpliendo", aunque para que se mantenga "es imprescindible" la llegada de más efectivos, tanto para la frontera como para todo Ceuta, ha reclamado el presidente.

"El caos es de tal magnitud que no podemos medir cuál es el número de personas que han llegado", ha dicho Vivas. Es "como si un día por las fronteras de España entraran cuatro o cinco millones de personas. Eso es lo que ocurrió ayer en Ceuta". Por eso, ha dicho que "la calificación de invasión no es exagerada".

Vivas ha hablado ya con Sánchez, con Marlaska y con Iceta, a quienes les ha pedido "una respuesta para defender a España", pero siempre "desde la unidad". El presidente de Ceuta no ha reclamado que se rompan relaciones con Marruecos, sino que se pongan "todas las capacidades diplomáticas de España" en el asunto para que no se vuelva a producir una situación así y se devuelva a esas personas a sus lugares de origen. "Están por las calles, pero aquí no hay capacidad de acogida", ha explicado Juan Jesús Vivas.

Las tensiones diplomáticas entre España y el Gobierno Alauí por el ingreso del líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (Rasd), Brahim Gali, de 73 años en un hospital de Logroño también ha tenido un impacto en la frontera del Tarajal. Sin embargo, el Gobierno intenta en las declaraciones públicas de sus ministros no vincular un hecho con otro.